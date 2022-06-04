儘管有安全疑慮 德州媽500元網購秘魯六罐嬰兒奶粉

儘管有安全疑慮，德州一名母親花500美元自秘魯網購六罐奶粉。(KHOU電視台)

儘管拜登 （Biden）政府正努力解決全美嬰兒奶粉大缺貨問題，休士頓 地區許多父母，仍努力替孩子尋找嬰兒配方奶，甚至以500元代價，越洋購買六罐奶粉。

赫南德茲（Jhoana Hernandez）告訴休士頓KHOU 11電視台，她被迫做出一個昂貴的決定，餵養她的孩子。「我比過去任何時候都更接近上帝」她說。

這名29歲，住在自由縣（Liberty County）的母親說，女兒溫蒂（Wendy）六個月前出生後，自己患有產後憂鬱症，一面尋求醫療幫助的她，同時面臨著嬰兒奶粉缺貨造成的壓力與擔憂。

「我去很多家商店，Kroger、HEB等」這位新手媽媽還首次開車到休士頓南邊的加爾維斯頓（Galveston）尋找嬰兒奶粉。

赫南德茲說，今年5月，她在民主黨籍眾議員Sheila Jackson Lee舉辦的贈送嬰兒奶粉活動中，遇到其他母親，他們介紹她與秘魯一位家長取得聯繫，從秘魯代購奶粉。

「你知道我付多少錢？她說，「六罐奶粉，我付了500元。」然而，這項昂貴的國際採購，只能應付女兒溫蒂兩周食量。

她說，這些產品是密封的，標籤雖然是西語，但與她通常在美國購買的產品相匹配。雖然她對產品的安全還是有些疑慮，但「我別無選擇。」

赫南德茲的心聲，是數百萬父母的心聲。拜登政府已努力補充貨架上的奶粉，前兩批奶粉已於上周空運至美國，白宮預計下週將有來自英國和澳洲 的貨品抵美。德國和墨西哥製造商，也將在今夏晚些時候供貨。

民眾現在可上網追蹤拜登總統對嬰兒奶的應對計畫，但赫南德茲仍不斷在臉書等社交媒體上，尋找更多的奶粉供應訊息。