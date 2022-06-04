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關閉兩年 中國駐美大使首訪休士頓批閉館破壞中美關係

記者封昌明／休士頓報導
休士頓市長特納派代表(左）現場宣讀其致秦剛(右)的信，並送秦剛紀念品。 （記者封昌明／攝影）
休士頓市長特納派代表(左）現場宣讀其致秦剛(右)的信，並送秦剛紀念品。 （記者封昌明／攝影）

中國駐美大使秦剛6月3日在造訪休士頓，在當地僑胞陪同下，參訪中國城惠康超市、華夏中文學校等地，晚間由中國人活動中心董事長彭梅、執行長方一川及義工團隊在Houston Sonesta酒店舉辦歡迎僑宴，場面熱鬧非凡。

晚宴開始，彭梅致歡迎詞時表示，秦剛大使上任約10個月已走訪了加州、伊利諾州、俄亥俄州等美國多地，今天來到德州，她深致歡迎之意，她同時感謝中心動員了所有義工在兩周內，完成接待秦剛的任務。

秦剛在僑宴中說，在中美交流史中，休士頓是個特殊的地方。中美正式建交28天后，時任中國國務院副總理鄧小平對美進行歷史性訪問，休士頓是其中重要一站。 10個月後，中國駐美國第一個總領館在休士頓建立。數十年來，越來越多的中國人、中資企業來到德州等美南地區，為當地發展和繁榮做出積極貢獻。中國在德州投資企業有200多家。 2018年得州成為美國對華出口最多的州，吸引中國投資數量居全美之首，與中國友好省州市關係多達19對。雙方文化、教育、科技等各領域交流密切。這一友好合作局面卻被一場無妄之災破壞。2020年7月美方悍然關閉中國駐休士頓總領館，嚴重破壞中美關係，嚴重影響美南各州同中國的正常交流合作。

秦剛說，這是到任以來第一次訪問德州，也是中國駐休士頓總領館被迫關閉近兩年來第一個中方高級別官方代表團到訪。他會見德州政要，與企業、教育、學術界交流，與美國的普通民眾面對面交談，所到之處，所見的人，深切感到德州經濟實力雄厚，發展潛力巨大，德州人民熱情、淳樸、好客，對中國懷有友好的感情，都希望中美關係盡快好起來，迫切希望同中國恢復交往合作。這再次堅定了我的信念：中美關係的根基在民間，希望在民間。中國與得州交流合作前景廣闊，未來可期。

秦剛表示，旅居德州的華僑華人秉持頑強拼搏、自強不息的民族精神，在這片廣袤的土地上紮根開花結果，為當地發展繁榮做出重要貢獻，也為中美關係發揮重要橋樑和紐帶作用。希望僑胞繼續支持祖國建設發展和統一大業，希望僑胞團結進取，融入當地，勇敢發聲，維護好自身權益，為中華民族偉大復興，為中美友好，為中國與德州的交往與合作做出更大貢獻。

秦剛最後說，雖然中國駐休士頓總領館被迫關閉了，但是有中國駐美使館在，將一如既往地堅定維護華僑華人的合法權益，全心全意為僑胞做好事、辦實事、解難事。

正在外地出席全美市長年會的休士頓市長特納派代表現場宣讀其致秦剛的信，對其到訪表示熱烈歡迎。特納在信中稱，休士頓是一座因國際貿易和全球人才流動而改變的城市。休士頓和中國之間的緊密聯繫孕育了許多成功的商業活動和文化交流。休士頓尤其感謝與深圳市蓬勃發展的友好城市關係，以及與中國各地城市的合作。秦剛大使出席休士頓僑界活動彰顯華人社區充滿活力，以及多元化在充實城市內涵方面發揮的重要作用。希望此行進一步推動中美兩國合作和貿易關係。

休士敦僑界代表黃金心臟科醫生豐建偉、方一川、徐建勛、顧華等人均表示，希望美政府傾聽包括廣大華人在內的美各界人士呼聲，早日推動中美關係重回健康發展軌道，期待休士頓總領館重開的那一天早日到來。

秦剛與本頭公廟全體成員合影。（記者封昌明／攝影）
秦剛與本頭公廟全體成員合影。（記者封昌明／攝影）
彭梅（右三）代表大使館致贈紀念品給到場維護秩序的華人警官。（記者封昌明／攝影）
彭梅（右三）代表大使館致贈紀念品給到場維護秩序的華人警官。（記者封昌明／攝影）
秦剛(中左)與天后廟會長翁作華(前排右四)握手致意。（記者封昌明／攝影）
秦剛(中左)與天后廟會長翁作華(前排右四)握手致意。（記者封昌明／攝影）
Value Power負責人黃琛女士手持標語穿梭會場，呼籲大家小聲交談。（記者封...
Value Power負責人黃琛女士手持標語穿梭會場，呼籲大家小聲交談。（記者封昌明／攝影）
羅玲（圖左）代表國會議員頒狀表揚彭梅（圖右）的貢獻。（記者封昌明／攝影）
羅玲（圖左）代表國會議員頒狀表揚彭梅（圖右）的貢獻。（記者封昌明／攝影）

休士頓 德州 秦剛

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