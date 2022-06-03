我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

編譯組／綜合報導
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

德州烏瓦德羅布小學槍殺案中，已經飽受批評的學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo），失職事例再添一項。最新報導指出，人在當場的他，竟然沒有攜帶警用無線電，因此恐怕完全不知校內還有其他學童的事實，導致持有AR-15的凶手有足足82分鐘可以從容殺害更多人。阿瑞唐多在事發之後隨即神隱，規避一切質疑，50歲的他還在本周稍早秘密宣誓就任烏瓦德市議會議員。

事發之後，阿瑞唐多雖然趕到現場，但卻沒有攜帶警用無線電，因此恐怕完全不知道凶手仍在校內持續屠殺，更不知四處躲藏的學生與教師不斷撥打911求救，要求警察趕快進來救人。更令人瞠目的是，阿瑞唐多竟然以手機回報指揮中心，宣稱歹徒已經遭到控制，學生沒有立即危險，並稱他的部下將包圍待命，等候更多支援。

阿瑞唐多的失職至少導致一名教師直接受害。任職於學區警局的Ruben Ruiz在被要求在室外待機時，曾經與人在教室的妻子Eva Mireles通話，妻子說凶手還在繼續殺人，而她自己不久以後也被槍殺。刑事專家指出，阿瑞唐多的決策完全違反現有執法準則，放任行動自由的槍手在校內繼續行凶，而不是要求員警立刻制止，這才導致更多師生受到傷害。

學區 警察 德州

上一則

六四特展開幕 余茂春：中國問題癥結在於缺乏民主制度

延伸閱讀

「還願接受多少屠殺？」 拜登全國談話籲國會加強控槍

「還願接受多少屠殺？」 拜登全國談話籲國會加強控槍
布魯克林可疑男企圖闖母校 校方憂槍案模仿犯報警逮捕

布魯克林可疑男企圖闖母校 校方憂槍案模仿犯報警逮捕
「我快死了」德州槍案教師遇難時 正與夫通話

「我快死了」德州槍案教師遇難時 正與夫通話
戴普、赫德法庭戰落幕 不堪瘡疤披露 暫無大片商敢「投資」

戴普、赫德法庭戰落幕 不堪瘡疤披露 暫無大片商敢「投資」
收暴力威脅 南加內陸一中學關閉

收暴力威脅 南加內陸一中學關閉
惡作劇惹禍？10歲童揚言槍擊 遭囚21天「天天哭」

惡作劇惹禍？10歲童揚言槍擊 遭囚21天「天天哭」

熱門新聞

逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52

超人氣

更多 >
拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊

拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相