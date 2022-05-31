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芝城國殤周末槍聲頻傳 51人中槍9死

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥警察從年初以來，疲於奔命應付層出不窮的槍擊案。(芝警局臉書)
芝加哥警察從年初以來，疲於奔命應付層出不窮的槍擊案。(芝警局臉書)

槍枝問題氾濫的芝城，再次迎來槍聲處處的國殤節連假周末，儘管芝加哥警局取消所有警員的休假，全力因應防範，但根據報告顯示，到5月30日晚間為止，芝加哥共51人中槍，其中九人喪命，寫下該市五年來同期的新高紀錄。

半數的中槍者是在芝城西區受傷，南區則有22人中槍，近期治安持續惡化的市區，也發生多起槍擊案，造成四人中槍受傷。

九名死亡者中，超過四分之一是在11警分局轄區中彈喪命，該分局轄區在29日當天就發生兩起大規模槍擊事件。其中一宗發生在29日清晨的槍擊案，地點在南區的英格伍德(Englewood)區，當時有數百人在57街夾南木匠街聚會，而突發槍戰引發群眾奔逃，其中24歲的男子中槍死亡。

剛結束的周末該市槍擊受傷與死亡人數，創下2017年以來的新高，當年的國殤節周末共45人中槍受傷，還有另外七人死亡，根據警局報告，2016年同期中槍人數曾創下69人的紀錄。

預期國殤日為每年槍擊案高峰期之一，芝市長在國殤日周末前，就宣布全市青少年的宵禁時間從原來的晚間11時提早到10時，此外，她也推出未成年者在周四到周日晚間6時後，如要進入千禧公園必須有大人陪同的新規 。此外還對15個犯罪率最高的社區，推出相應計畫並要求警方加強巡邏。

國殤日連假前的周末，芝加哥有32人中槍。

槍擊 芝加哥 芝城

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