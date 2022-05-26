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馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

編譯組／綜合報導
德州居民普安布洛斯關切馬斯克企業對地方上的影響。(adpulp.com)
德州居民普安布洛斯關切馬斯克企業對地方上的影響。(adpulp.com)

在州政府與州議會領導人歡呼簇擁之下，全球首富馬斯克(Elon Musk)儼然成為德克薩斯國王，但有些深受其害的州民對他憤恨日深，他們仍想螳臂擋車阻止馬斯克橫行。

馬斯克在奧斯汀開啟「特斯拉電動車浩大工廠」(Tesla Gigafactory)時，於4月7日開趴慶祝，號稱為「網路牛仔秀盛大開幕派對」(Cyber Rodeo grand opening party)，全國各地許多電動車迷前來參加，馬斯克並上台發表隆重演說，吃喝玩樂全由特斯拉埋單，許多趴客把自己參加盛會的照片視頻放上社交媒體炫耀，引來諸多艷羨。

巴斯措普縣(Bastrop County)居民查普安布洛斯(Chap Ambrose)原本是個特斯拉迷，馬斯克多年前宣布要生產電動皮卡時，他上網付了200元訂金，後來他又訂了一輛Model 3轎車。他等了許久，最後在妻子的敦促下取消訂單取回訂金。一年前馬斯克在巴斯措普縣設立「鑽地公司」(the Boring Company)，他向德州各級政府單位推銷他的願景，他認為在地底設立完整隧道系統可以解決德州日益嚴重的地面交通堵塞。

馬斯克設廠前向縣政府與縣民承諾，會在光線汙染(light pollution)、噪音、大卡車交通上自我節制，並且給當地居民提供免費光纖網路。安布洛斯與鑽地公司合用FM1209道路，但自從公司營運以來，這條速限60哩的高速公路經常堵塞，而且公司經常在沒有申請許可下施工，被當地政府抓包時不但不低聲下氣，反而以有高官做靠山而傲慢的嗆聲。

安布洛斯後來自費租用大看板，在高速公路邊刊出反馬斯克的廣告，他每天帶著相機錄製交通堵塞和違反規定的證據，希望居民知道馬斯克的傲慢與不法，而一年前鑽地公司所做的承諾，至今仍沒有一項兌現。他把心力時間全放在對抗馬斯克上，連他女兒都已受不了。

5月3日那天傍晚，凱爾(Kyle)市議會要審核一項價值300萬元的隧道案，安布洛斯從巴斯措普縣開車來參加，雖然他上台陳詞希望阻止，但市議會還是通過該案。另外，馬斯克在德州最南角設立的SpaceX火箭發射站，被許多環保人士痛斥，布朗士維爾有一幅很大的馬斯克壁畫，日前被一名女子塗鴉，市長把那名女子的大頭照放上市府臉書。許多州民在嘆息之下承認，馬斯克已是德州之王。

德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克 德州 特斯拉

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