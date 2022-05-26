我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約疑似猴痘病例 市衛生局已推斷確診　

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

維州出現首例疑似猴痘病例 曾赴非洲旅遊

記者張筠／維州報導
圖為CDC提供的猴痘病徵資料照。(美聯社)
圖為CDC提供的猴痘病徵資料照。(美聯社)

維州26日發現首例疑似「猴痘」(monkeypox)病例，維州衛生廳表示，該病例是北維州居民，她近期曾到非洲旅行，旅行期間沒有出現症狀，現已居家隔離，無需住院；猴痘在美國仍較罕見，若感染可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀。

維州衛生廳26日已將該病例樣本送交聯邦疾病防治中心(CDC)審查，衛生官員表示，這名北維州的女子近期從非洲旅行回美，旅行期間沒有症狀，目前也不用住院治療，但已在家隔離，維州衛生專員葛林(Colin M. Greene)說，猴痘在美國仍非常罕見，目前維州沒有其他病例。

葛林說，猴痘雖然罕見，但是一種潛在的嚴重病毒性疾病，若密切接觸染疫的人或動物，或觸碰到體液，則可能被傳染，不過目前尚不清楚該病毒在普通人群中的傳播情況，根據已有信息，猴痘對公眾的風險仍較低；維州衛生廳已在監測曾與這名疑似病例密切接觸者的健康狀況。

維州衛生廳表示，猴痘的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲憊、淋巴結腫大等，染疫七到14天後可能會出現皮疹，通常從面部開始，而後擴散到身體其他部位，多數人的皮疹可能在二到四周後退去，但嚴重者可能惡化甚至死亡，而治療方法與一般的病毒性疾病一樣，以護理和緩解症狀為主。

維州衛生廳提醒，民眾若出現疑似猴痘的症狀，應盡快聯絡醫生，尤其是近期曾到非洲中部、西部、歐洲部分地區旅行的民眾要格外注意，曾密切接觸猴痘病例的民眾也要及時隔離觀察。

世界衛生組織(WHO)近期在多國發現猴痘病例，美國總統拜登也呼籲民眾謹慎對待，表示猴痘病毒若持續擴散恐將引發嚴重後果，聯邦政府也在推動能對抗猴痘的疫苗研發。

猴痘 維州 肌肉

上一則

維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起

延伸閱讀

兒童染疫率5.84% 併發腦炎7例 15例重症已5死

兒童染疫率5.84% 併發腦炎7例 15例重症已5死

維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起

維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起
北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔

北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔
維州費郡涉數百萬元貪污案 州府批審判緩慢

維州費郡涉數百萬元貪污案 州府批審判緩慢

阻維州州府調查性侵 勞郡公校申請臨時禁令

阻維州州府調查性侵 勞郡公校申請臨時禁令
大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
手機太聰明，可能出賣主人的消費情報。(Unsplash網頁)

手機真的會洩密 兩所大學發現亞馬遜Alexa監聽機主

2022-05-24 18:26

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了
美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢