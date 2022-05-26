維州出現首例疑似猴痘病例 曾赴非洲旅遊

圖為CDC提供的猴痘病徵資料照。(美聯社)

維州 26日發現首例疑似「猴痘 」(monkeypox)病例，維州衛生廳表示，該病例是北維州居民，她近期曾到非洲旅行，旅行期間沒有出現症狀，現已居家隔離，無需住院；猴痘在美國仍較罕見，若感染可能出現發燒、頭痛、肌肉 痠痛等症狀。

維州衛生廳26日已將該病例樣本送交聯邦疾病防治中心(CDC)審查，衛生官員表示，這名北維州的女子近期從非洲旅行回美，旅行期間沒有症狀，目前也不用住院治療，但已在家隔離，維州衛生專員葛林(Colin M. Greene)說，猴痘在美國仍非常罕見，目前維州沒有其他病例。

葛林說，猴痘雖然罕見，但是一種潛在的嚴重病毒性疾病，若密切接觸染疫的人或動物，或觸碰到體液，則可能被傳染，不過目前尚不清楚該病毒在普通人群中的傳播情況，根據已有信息，猴痘對公眾的風險仍較低；維州衛生廳已在監測曾與這名疑似病例密切接觸者的健康狀況。

維州衛生廳表示，猴痘的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲憊、淋巴結腫大等，染疫七到14天後可能會出現皮疹，通常從面部開始，而後擴散到身體其他部位，多數人的皮疹可能在二到四周後退去，但嚴重者可能惡化甚至死亡，而治療方法與一般的病毒性疾病一樣，以護理和緩解症狀為主。

維州衛生廳提醒，民眾若出現疑似猴痘的症狀，應盡快聯絡醫生，尤其是近期曾到非洲中部、西部、歐洲部分地區旅行的民眾要格外注意，曾密切接觸猴痘病例的民眾也要及時隔離觀察。

世界衛生組織(WHO)近期在多國發現猴痘病例，美國總統拜登也呼籲民眾謹慎對待，表示猴痘病毒若持續擴散恐將引發嚴重後果，聯邦政府也在推動能對抗猴痘的疫苗研發。