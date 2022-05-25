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律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西北大學研究指出，40多歲的婦女出現頭痛、疲憊等染疫常期症狀的比率高。(pixabay)
西北大學研究指出，40多歲的婦女出現頭痛、疲憊等染疫常期症狀的比率高。(pixabay)

隨著芝加哥地區的新冠病例再次升高，人們對COVID的擔憂也持續存在，儘管病毒短期對健康的影響已經眾所皆知，但感染新冠病毒後出現長期病症的原因仍不明朗，芝加哥西北大學公布的一項最新研究顯示，染疫後一旦出現長期衰弱等健康狀況，平均可持續15個月。

該研究的主要作者之一柯拉爾尼克博士(Igor Koralnik)說，八成因染疫出現長期症狀到診所就診的患者中，均沒有因為感染新冠病毒住院，這群患者主要是40多歲的女性。

其中一名36歲的卡菲(Emily Caffee)染疫前是一名賽艇運動員暨理療師，在新冠肺炎爆發初期，她為了參加划船賽每周需訓練六天，然而染疫後，她出現嚴重疲勞、腦霧及血壓與心律的快速變化，「我從一個體力充沛的人，變成幾乎站不到五分鐘就頭暈者」，卡菲說，她幾乎無法站立，且身體虛弱，導致她請了好幾個月的病假。

卡菲表示，她覺得自己已經好轉了90％、95％，但仍然有揮之不去的症狀，「我感覺自己不再是以前的自己」。

雖然沒有針對長時間COVID的特定診斷測試，但西北大學醫師表示，類似卡菲這種出現長期COVID症狀者，大約會在感染病毒四周後出現症狀，包括持續性頭痛、頭暈、疲勞與腦霧。

研究人員阿里(Sareen Ali)說，有患者染疫前是全職律師，但現在盯著車牌號碼五秒都很難記住它。

研究人員表示，大多數未住院卻出現長期染疫症狀者，在感染病毒前都身體健康，但染疫後出現長期症狀的患者，恢復情況卻不盡相同。

柯拉尼爾克說，有些人時間越久改善越明顯，有些人則不進不退，有的人甚至更加嚴重。醫師指出，約30％的新冠肺炎患者會出現長時間染疫症狀，研究也提到，到目前為止，新冠症狀與病毒持續時間的長短，與疫苗並沒有太大關係。

西北大學 新冠肺炎 芝加哥

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