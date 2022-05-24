逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

兩年多前胡德堡陸軍基地(Fort Hood)貌美女兵遭人殺害的事件引發全國憤怒，也促使國會制定新的女兵保障措施，但新公布的調查結果發現下士凡妮莎吉倫(Vanessa Guillen)並非遭同袍姦殺，而是偶然發現另兩名軍人之間的姦情引致殺機。

2020年春季，休士頓居民凡妮莎吉倫從胡德堡基地人間蒸發，調查期間發現她曾經舉報過遭上級(supervisor)性騷擾 ，加上凡妮莎是明眸皓齒的美女，因此媒體與民眾猜測她是被那位長官姦殺。國會後來通過法案，加強保障女兵安全，那項法案稱為凡妮莎吉倫法，在去年12月由拜登 總統簽署生效。

但剛發布的法庭文件指出，她並不是遭人姦殺，而是偶然之間發現兩位同袍發生姦情，引發那一對男女的驚恐。由德州 公共安全局DPS執行的調查指出，賽絲莉阿吉拉(Cecily Aguilar)跟另一位男兵是夫妻，但她又跟同袍阿倫羅賓森(Aaron Robinson)發生姦情，違反軍隊規定。

羅賓森與凡妮莎吉倫在同一個軍械庫(armory room)工作，有一天凡妮莎吉倫在羅賓森的手機上看到阿吉拉和羅賓森的親密照片，引起羅賓森恐慌，怕兩人都會遭軍方開除。他在軍械庫裡用鐵鎚把凡妮莎吉倫打死，阿吉拉幫羅賓森把凡妮莎吉倫分屍，然後把屍塊運到離基地30裡的樹林中埋掉。

當凡妮莎吉倫的白骨在許久後被找到時，羅賓森自知法網難逃開槍自殺，阿吉拉遂成為唯一被控的人，檢方對她提出11項控罪，最嚴重的是竄改證據(tampering with evidence)。本案的調查過程引起許多批評，民眾對曠日廢時大有怨憤，譬如軍械庫的地面上有凡妮莎吉倫的血跡，但辦案人員到兩個半月後才發現。