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全美最小郡縣僅57人 知名度因縣長涉偷牛竄升

編譯組／綜合報導
德州樂文縣長史基特瓊斯涉偷牛，遭鄰縣縣警逮捕。(Winkler County縣警局)
德州樂文縣長史基特瓊斯涉偷牛，遭鄰縣縣警逮捕。(Winkler County縣警局)

全美國人口最稀少的德州樂文縣(Loving County)，71歲的縣長因為涉嫌「攘牛」(cattle rustling)遭警方逮捕的消息在22日(周日)傳出，在這民風淳樸的偏遠地方，這件醜聞引發社區震撼。

勒文縣接近德州最西的角落，與新墨西哥州為鄰，根據聯邦人口普查局(US Census Bureau)的資訊，該縣人口只有57人，全美國沒有比它人口更少的縣。溫克勒縣(Winkler county)是樂文縣的隔壁鄰居，溫克勒縣警長米契爾(Darin Mitchell)22日宣布，71歲的樂文縣長(county judge)史基特瓊斯(Skeet Lee Jones)已在20日遭執法單位逮捕，他被控三項盜竊牲畜(theft of livestock)的罪名。

米契爾警長指出，一年多前瓊斯遭人舉報，德州與西南部地區牛隻養殖者協會(Texas and Southwest Cattle Raisers Association)遂開案調查。該協會有官方的執法人員，有實際提控與逮捕的權力。經過一年的調查，發現瓊斯縣長與三名共犯多次把走失的牛隻攘為己有，然後把牛賣掉分贓。瓊斯縣長的年薪超過13萬元。

四書的「孟子」中有「攘人之雞」的比喻，「攘」是「物自來而取之」的意思，孟子說如果已經攘過鄰人的雞，知道是不對以後必須立即幡然改正，而不是說現在是每天攘一隻，改成每三天攘一隻就已算是很大的改進。

涉案的四人已交保候傳，但這件有組織的犯罪(organized crime)引發社區震驚，瓊斯縣長的堂兄弟布蘭登瓊斯是一名區警長(constable)，他對侄親的作為大不恥，他指出瓊斯縣長擔任該縣最高政府首長15年，每次重選時都沒有對手出馬競逐，以致讓他覺得有恃無恐，連偷人牛隻的事也幹得出來。

選務律師蘇珊海斯(Susan Hays)曾與瓊斯縣長有過節，她聽說此事感到相當驚訝，她表示她知道瓊斯的道德標準很低，但沒想到他會笨到去招惹這樣的麻煩，因為去找牛、追牛、抓牛，再把牛運到市場去賣，這些都是很吃力的活兒。

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