31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

德州基督聖體市西南郊區的瑞卡多市(Ricardo)，一位年輕母親把手機 給小兒子玩，過了不久餐飲遞送公司來按門鈴，送來31個麥當勞 的起司漢堡(cheeseburgers)。

凱爾希戈登(Kelsey Golden)是三個孩子的母親，兩個比較大的孩子已經上學，最小的巴瑞特 (Barrett)由她自己來帶。她在家上班，16日(周一)那天上午她埋頭在電腦前工作時，巴瑞特來拿手機，她把手機解鎖以後交給孩子，巴瑞特照例給自己拍照娛樂。過了一會兒，手機響了一聲，她拿過來一看，餐飲遞送公司DoorDash送來一個簡訊，說她的訂餐比較花時間準備，還要再等一下才會送達。

她心裡正反覆狐疑到底是發生了什麼事，接著門鈴響起，送餐人交給她一大袋麥當勞的食物，帳單上的金額是61.58元，是用她存在DoorDash帳戶上的那張信用卡支付，送餐人說袋子裡是31個起司漢堡。凱爾希沒有跟送餐人爭論，還大方地給了那人16元小費，連同DoorDash收的遞送費在內，這31個起司漢堡一共花了她91.70元。

她告訴KRIS電視台的記者，一定是巴瑞特先按到DoorDash的應用程式，接著又亂按一通完成了這宗交易。凱爾希拿了一個起司漢堡給巴瑞特，接著把桌上那一大堆拍了照，放上社交媒體，請社區人士前來拿起司漢堡享用。巴瑞特只吃了半個起司漢堡，肚子就已經飽了。

凱爾希表示，她有時會用DoorDash的手機程式給在學校的孩子送午餐，但是從來沒有讓他們送到家裡來，所以到現在還搞不清怎麼會發生這件疑案。凱爾希碰到的烏龍花費不到100元，損失不算太大，做父母的如果手機上有購物程式或銀行轉帳程式，最好不要讓孩子玩手機，弄出狀況可能損失慘重，另外，別忘了給手機設密碼，否則拿到手機的人可以做很多「壞事」。