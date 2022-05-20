我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程

華郵：拜登未取消中國關稅 因幕僚意見分歧

人口普查新報告 全美6州人口低估 伊州少計25萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
人口普查局新調查報告指出，過去十年伊州人口不但沒有減少，反而增加了25萬人。(特派員黃惠玲／攝影)
人口普查局新調查報告指出，過去十年伊州人口不但沒有減少，反而增加了25萬人。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦人口普查局19日公布一份「2020年人口普查後調查估計報告」(2020 Post-Enumeration Survey Estimation Report)指出，全美有六州人口總數低估，其中包括嚴重少計的伊利諾州，該州實際上在2010年到2020年間，不但人口沒有減少，反而增加逾25萬個居民，伊州人口總數也因此首次突破1300萬人，創下歷史新高。

普查局的該份報告，主要用於確認十年一次的人口普查的準確性，但此份新報告不會取代2020年的原始人口普查數據。

調查報告的結果，包括阿肯色州、佛州、密西西比州、田納西州、德州與伊州的人口都被低估；而德拉瓦州、夏威夷州、麻州、明尼蘇達州、紐約州、俄亥俄州、羅德島州以及猶他州等八州的人口則被高估多算了。

伊州人口流失多年來一直是熱門話題，包括遷出居民紛紛為自己搬離辯護，政治人物也頻頻利用此議題抨擊在任者執政表現不佳。正因預期伊州人口減少的看法根深蒂固，以致於專家們一度憂慮在十年一次的人口普查後，會導致該州失去兩個國會議員席位，而不是原先估計僅會減少一席。

19日的最新數據報告，儘管無助於改變伊州在華府政治代表權的流失，但卻反轉了伊州民主黨人備受攻擊的情勢。

伊州少算的25萬人，大約相當於未計算到伊州第二大城市奧羅拉(Aurora)與整個下州城市迪凱特(Decatur)的人口。

針對新的統計結果，伊州州長普立茲克對於人口首度超過1300萬感到高興，他說，人口普查局發布的新報告指出，伊州人口不減反增，他會以新的人口數據，積極確保伊州獲得聯邦資金的公平分配，他還提到，這份新的報告無疑是對持續以「人口流失」批評民主黨的共和黨員的反擊。

伊州人口足足少計了2%，此誤判將帶來長期影響；因原始的2020年人口普查報告顯示，伊州在過去十年共減少1萬8124人，成為1281萬2508人，降幅為0.14％，該州因此失去了一席聯邦眾議員的席次。

雖然新報告指出伊州人口增加25萬人，但「改變伊州」(Change Illinois)非營利組織表示，新的人口總數不太可能會對國會席次現狀產生改變。

伊州 人口普查 民主黨

上一則

周浩恩指控對手變造照片涉歧視 籲選民看清事實

延伸閱讀

中西部首州 伊利諾通過禁「幽靈槍」法案

中西部首州 伊利諾通過禁「幽靈槍」法案
染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一

染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一
伊州新法 打砸搶零售店罪行加重

伊州新法 打砸搶零售店罪行加重
伊州臉書賠償 沒收到可查詢

伊州臉書賠償 沒收到可查詢

伊州州務卿 Jesse White 亞裔美國人顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務

伊州州務卿 Jesse White 亞裔美國人顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務
伊州醫院安全排全美27 西北只得C

伊州醫院安全排全美27 西北只得C

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30
由於新車一車難求，專家建議「以舊換新」比較划算且容易成交。(pixabay)

新車缺貨價飆 專家傳授成交訣竅

2022-05-13 02:13
千禧公園的鋼豆為著名觀光景點。(特派員黃惠玲／攝影)

16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

2022-05-16 10:20
費城南部知名連鎖三明治餐廳「東尼路克的店」今年已高齡83歲的老闆安東尼‧盧西多尼奧和55歲的兒子尼可拉斯向聯邦法官認罪，坦承逃漏稅逾十年，金額多達數百萬元。(CBS費城地方電視台截圖)

家庭內訌掀出逃稅10年 費城知名三明治店老闆父子認罪

2022-05-12 14:45

超人氣

更多 >
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡
前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中
曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話