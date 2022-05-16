16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

千禧公園的鋼豆為著名觀光景點。(特派員黃惠玲／攝影)

在上周六(14日)發生一名青少年於千禧公園大鋼豆(The Bean)附近遭槍殺事件後，芝加哥 市市長萊特福特16日上午宣布，即日起每周四到周日下午6時以後，禁止無大人陪伴的未成年人進入千禧公園，市長表示，此舉主要防止大批青少年聚眾造成混亂，不過，公民權益組織對這項新措施提出反對與批評。

萊特福特說，周末在千禧公園發生的致命槍擊 案是一宗不幸事件，絕大多數的年輕人在公園都是為了享受夏日美好夜晚，然而莫名的聚眾帶來混亂與不必要的暴力，「任何一個人進入我們公共空間，都應該期望和平享受一切，必須尊重並表現出基本的禮儀與規範，我們不會接受任何比此更低的標準。」

根據庫克郡法醫辦公室指出，14日晚間在大鋼豆前因一起爭執而被槍殺的青少年，為16歲的何利代(Seandell Holliday)，他報住西112小街的羅斯蘭德社區(Roseland)，警方表示，兇嫌據信為一名17歲青少年，警方已經拘留與該案相關的兩名涉案者。在槍擊事件發生一天後，該名17歲少年被控二級謀殺、嚴重非法使用裝有子彈的武器，以及在槍之上使用雷射設備造成嚴重傷害等罪。

芝加哥警局局長布朗表示，禁止無大人陪伴青少年進入千禧公園，主要希望鼓勵小孩與父母一起到市中心放鬆或享受；市府文化事務與特別活動局官員希基(Ann Hickey)警告，相關人員將嚴格執行新禁令，違反規定者將被迅速處理。

此外，布朗還提到，匿名的社交媒體發帖，是導致大批青少年聚集的罪魁禍首，除了千禧公園的聚眾外，同日也有大批人群聚集在北大道湖灘，還有上周在傑克森公園(Jackson Park)也發生類似事件，警方在該場集會逮捕了26名青少年與五名成人，並發現八把槍枝。

芝加哥公校系統(CPS)16日向所有家長發出信函，提醒家長們多多利用各項暑期項目，避免學生在即將來臨的暑假無事可做，CPS的首席安全官周家登(Jadine Chou)說，CPS計畫與學生、家長、校長等，就安全問題展開「積極對話」。

伊州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Illinois)的主任楊卡(Edwin C. Yohnka)說，芝市新的禁令等於代表公園不對所有居民開放，此舉將加劇惡化警察 與有色人種年輕人的關係。

批評人士稱，萊特福特的新舉措，讓人想起2020年芝加哥市區暴亂，多處發生搶劫案件而決定將通往市中心的鐵橋全部打開，來防止潛在犯罪份子入侵的做法，反對者說，這樣等於對南區、西區的非裔與棕色皮膚族裔「不友好」，當時萊特福特回應表示，「將鐵橋打開，暫停人車通行，是防止騷亂的必要措施」。