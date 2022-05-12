自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

德州伍德蘭市（Woodlands）的Sunderland家18年前自中國北京 領養了女兒Irene，但是這個正準備念大學的高三生卻因為芬太尼過量而死。她的媽媽Mandy Sunderland說，她從未想過開朗、前衛、討喜的女兒會因為成癮而過世。

Irene的好友Lily Yeager說，年輕人總有些煩惱，但是她都跟Irene說，情緒只是一時的，不要去做那些會遺憾終生的事，沒想到Irene最後還是因為用藥過量而死。

這已經不是第一次發生青少年服用過量芬太尼而死的事件了。鴉片類的芬太尼毒性比嗎啡強80倍以上，少少幾克就能致命，全美因為濫用或誤食芬太尼而死的案例不勝枚舉。

Irene的家人與朋友都說，Irene是個很特別的人，大家都喜歡她，但是誰也沒想到她會芬太尼成癮，還在5月5日斷魂。母親說，當天早上戒癮員到家裡，說是時候該叫Irene起床了，然後才發現Irene已經往生。

HCA急救醫生Adam Tenke說，如果擔心青少年誤食過量芬太尼，家長可以在家中預備不需要醫師處方的成藥Narcan，一旦發生危急狀況就能用Narcan救回一命，部分地區已經建議學校預備Narcan以防學生中毒。