我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

編譯組／綜合報導
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

德州伍德蘭市（Woodlands）的Sunderland家18年前自中國北京領養了女兒Irene，但是這個正準備念大學的高三生卻因為芬太尼過量而死。她的媽媽Mandy Sunderland說，她從未想過開朗、前衛、討喜的女兒會因為成癮而過世。

Irene的好友Lily Yeager說，年輕人總有些煩惱，但是她都跟Irene說，情緒只是一時的，不要去做那些會遺憾終生的事，沒想到Irene最後還是因為用藥過量而死。

這已經不是第一次發生青少年服用過量芬太尼而死的事件了。鴉片類的芬太尼毒性比嗎啡強80倍以上，少少幾克就能致命，全美因為濫用或誤食芬太尼而死的案例不勝枚舉。

Irene的家人與朋友都說，Irene是個很特別的人，大家都喜歡她，但是誰也沒想到她會芬太尼成癮，還在5月5日斷魂。母親說，當天早上戒癮員到家裡，說是時候該叫Irene起床了，然後才發現Irene已經往生。

HCA急救醫生Adam Tenke說，如果擔心青少年誤食過量芬太尼，家長可以在家中預備不需要醫師處方的成藥Narcan，一旦發生危急狀況就能用Narcan救回一命，部分地區已經建議學校預備Narcan以防學生中毒。

北京

上一則

愛犬救了我媽 德州失智婦困樹林三日 狗狗引義工相救

下一則

主恩堂兒童詩班獻唱祝賀母親節

延伸閱讀

洛縣警局查獲逾 300 萬元的甲基苯丙胺和芬太尼

洛縣警局查獲逾 300 萬元的甲基苯丙胺和芬太尼
毒品中國製造 跨國毒販交易 利用西屋崙的高中停車場掩護

毒品中國製造 跨國毒販交易 利用西屋崙的高中停車場掩護
德州油價暴漲 每加侖逾4元大關

德州油價暴漲 每加侖逾4元大關
老鼠會？德州女稱投資活動房屋 涉詐數百萬

老鼠會？德州女稱投資活動房屋 涉詐數百萬
去年用藥過量致死首破10萬人 類鴉片芬太尼遭濫用是主因

去年用藥過量致死首破10萬人 類鴉片芬太尼遭濫用是主因
「15磅芬太尼 1磅海洛因 13萬現金」現北加高中停車場

「15磅芬太尼 1磅海洛因 13萬現金」現北加高中停車場

熱門新聞

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因