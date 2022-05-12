愛犬救了我媽 德州失智婦困樹林三日 狗狗引義工相救

雪莉諾普溜狗時失蹤，幸有愛犬相伴而被尋獲。(哈里斯縣警局)

最近才被診斷出患有失智 症的63歲休士頓 婦女，帶狗外出散步失蹤已三天，讓她的家人焦急萬分，凌晨3時搜尋義工聽到狗吠聲在樹叢中找到他們，家人認為是這隻寵物狗救了主人一命。

休士頓的KHOU電視台報導，住在大休士頓凱蒂(Katy)地區的雪莉諾普(Sherry Noppe)最近才被診斷出患了失智症(dementia)，她5月3日那天帶著她的黑色拉布拉多犬(black Labrador)麥克斯(Max)出去散步，從此家人就再也連繫不上她。她的家人認為她出去以後不知道怎麼回家，社區人士聽到消息以後，組成搜尋義工團，分批在她家附近一帶日夜密集搜尋，但是到了5日晚間都還沒找到她的蹤影。

那幾天的天氣酷熱，還有幾天下雨，家人為雪莉的性命安全擔憂。5日晚上又有一批義工到她家附近的喬治布希公園(George Bush Park)尋找，這個公園面積有8000英畝之廣，有許多樹林、樹叢、深草蔓長的區域，也難怪大批熱心人士幾度盡力搜尋，卻難以看到她。到了6日凌晨3時，搜尋的義工突然聽到幾百碼外樹叢裡傳來狗吠的聲音，讓大家喜出望外。

雪莉的兄弟賈斯汀諾普(Justin Noppe)向KHOU電視台指出，他相信是麥克斯救了雪莉一命。哈里斯縣第五區(precinct 5)的區警長(constable)泰德希普(Ted Heap)指出，雪莉被找到的時候，皮膚上有些刮傷、瘀青，但沒有重大傷害，沒吃沒喝三天之後，她竟然神智相當清醒，只有脫水(dehydration)的跡象，給她喝過飲料之後就直接回家休養，不須要上醫院。

雪莉的女兒闊特妮諾普(Courtney Noppe)則表示，幸好有麥克斯全程陪伴母親，最後還因為牠聽到有人來而狂吠，讓母親安全被尋獲。