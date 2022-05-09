「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

德州 歷史悠久的非裔 威利學院（Wiley College）2022年畢業生被告知，一位匿名善心捐助者，已將他們的學生貸款餘額付清。這些畢業生欠學院的學貸總額約30萬元。

威利學院在德州，可說是歷史悠久的非裔學院。學校在7日畢業典禮上分享了上述消息，當時現場約有100名學生。

學校在畢業典禮上發布一段慶祝影片，螢幕上寫著「你沒有債務，你不欠大學一分錢。」

威利學院院長兼執行長小費爾頓（Herman J. Felton Jr.）在聲明中說，「該校熱心幫助學生實現畢業無債務。」

「我們對學生的承諾，超出他們入學時的預期。我們一直在與捐助者溝通，以這些方式幫助他們展開畢業後全新生活。我們感謝這位匿名捐助者，他將幫助學生償還欠下威利學院的學貸餘額，幫助我們實現讓他們畢業時無債一身輕的目標。」

儘管威利學院致力替學生提供無障礙環境，並將每年學雜費（包括學費、書本、宿舍等費用）降至1萬7500元，但許多學生仍有欠債。

該校於1873年創立，是一所歷史悠久的非裔文理學院（Black liberal arts institution），隸屬聯合衛理公會。

該學校並是2007年丹佐華盛頓（Denzel Washington）拍攝「激辯風雲」（The Great Debaters）場景所在地。

在全美因疫情關閉期間，該校辯論隊戰勝全國知名辯論隊伍南加大 。

而這位匿名捐贈者，是該校慶祝建校150年最好的獻禮。