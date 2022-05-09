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台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

編譯組／綜合報導
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

旅居台灣的38歲外籍女子與華男伴侶希望生個孩子，歷經困難終於懷孕以後，胎兒又被診斷出患有胸腔積水症，幸好休士頓的醫生有辦法治療，孕婦緊急從台灣飛到休士頓做手術，三分鐘的手術成就了一個完美的家。

休士頓KHOU電視台報導，住在台灣的安布利格斯(Anne Briggs)和馬克程(音譯，Mark Cheng)感情甚篤，他們希望有個孩子。安指出，她因為連續12年服用避孕藥，很久都沒有月經，當他們決定要懷孕時，她停止吃避孕藥，但月經並沒有恢復，2021年他們做人工受孕IVF(in-vitro fertilization)，但也沒有做成，兩人都快完全放棄希望時，安突然開始害喜(morning sickness)。

驗孕棒顯示安已經懷孕時，兩人一時不敢相信，於是又買了一支來檢測，當結果又是陽性時，安興奮的喊說：馬克，我們要有孩子了。孰知一波剛平一波又起，在懷孕20周的超音波檢測時，醫生發現胎兒患有胸腔積水症(pleural effusion)，在這種情況下，胎兒的肺與心臟無法正常發育，即使生下來也活不了多久，他們詢問過的醫生都建議做人工流產。

這個消息讓兩人失望至極，但後來他們詢問到休士頓的帕潘納醫師(Dr. Ramesh Papanna)，他有辦法解決這個疾症，他建議兩人馬上從台灣飛到德州來做手術。兩人訂好機票以後，帕潘納醫師發現他必須用到的一種特殊分流儀器(shunt)在休士頓找不到，他向其他醫生緊急求救後，加拿大的一位醫生伸出援手，那具分流器與兩人同日抵達休士頓，那是去年的聖誕節。

手術在12月26日進行，前後只花了三分鐘，從此胎兒就正常的發育，在三月孩子出生，他們給她取名叫艾比蓋爾希望程(Abigail Hope Cheng)，中間的那個名字就是這孩子的表徵。今年的母親節，對安而言意義重大，這個奇蹟孩子(miracle child)現在七周大，一家三口將會盡快返回台灣，開始過美滿安定的生活。

休士頓 手術 檢測

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