我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」用語

道指重挫逾653點 史指跌破4000

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

編譯組／綜合報導
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

德州糖城一位43歲母親強迫13歲女兒嫁給一名47歲男子，她辯稱那是她所信的宗教的慣例，但陪審團判決她重罪名成立，要在州級監獄坐牢30年之久。

2017年6月，一名13歲女孩在母親陪同之下到診所看診，在例行問答中女孩表示她和丈夫有活躍的性生活，引起醫護人員的關注。在德州要滿18歲才能合法結婚，於是診所把這個情況上報給兒童福利機構。官員在進行調查時，那位非洲裔母親雪莉珮頓(Cherry Payton)說她們是信仰希伯來以色列人教(Hebrew Israelites)，在這種信仰中女孩可以很年輕就嫁人，而且她的女兒也同意結婚，因此是合法的婚姻關係。

號稱與13歲少女是夫妻的男子，是非洲裔的史蒂芬卡提(Steven Carty)，那年他47歲。他在2018年受審時遭陪審團判決重度性侵兒童(aggravated sexual assault of a child)罪名成立，他已被判處22年的監禁。福遍縣官員在調查中，並沒有找到卡提和13歲少女的結婚證書。另外，在那之前珮頓已經對自己的女兒性侵，但她在接受調查時辯稱當時她們所信仰的另一種宗教中，那也是慣例的行為。在診所人員發現不當作為之前，女孩可能已和卡提過了一年的夫妻生活。

執法單位指出，即使因為宗教信仰理由提前結婚，也至少要達到16歲，因此珮頓和卡提所做的，不管如何辯解都是犯法的行為。珮頓的審判庭於今春開始，4月29日那天陪審團判決珮頓連續對幼齡兒童性侵(continuous sexual abuse of a young child)罪名成立，執法單位是在母親節之前特別宣布了消息。執法單位指出，珮頓除了沒有給自己的孩子提供保護之外，還強迫女孩跟成年人經常性交，這不是盡責母親應該做的事。

性侵 德州 母親節

上一則

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

延伸閱讀

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪
賓州曬衣繩掛13件衣服展覽 警示保守教會性侵創傷問題

賓州曬衣繩掛13件衣服展覽 警示保守教會性侵創傷問題
推翻最高院判例好時機？德州州長擬挑戰2移民判例

推翻最高院判例好時機？德州州長擬挑戰2移民判例
德州選民通過降低產業稅2提案

德州選民通過降低產業稅2提案
電網營運商示警：這3州今年熱浪來臨時恐限電

電網營運商示警：這3州今年熱浪來臨時恐限電
「不應浪費公帑」德州州長揚言推翻無證移民子女受教權

「不應浪費公帑」德州州長揚言推翻無證移民子女受教權

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

城堡原則：開槍擊斃入屋侵略者 德州婦女未被控罪

2022-05-02 20:28
德州近來出現合法卻惡意毀約的購屋申訴。(Unsplash/Brett Jordan)

營造商惡意毀約卻合法 買家迫無奈加價或眼看愛屋泡湯

2022-05-02 18:37

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高