13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

德州 糖城一位43歲母親強迫13歲女兒嫁給一名47歲男子，她辯稱那是她所信的宗教的慣例，但陪審團判決她重罪名成立，要在州級監獄坐牢30年之久。

2017年6月，一名13歲女孩在母親陪同之下到診所看診，在例行問答中女孩表示她和丈夫有活躍的性生活，引起醫護人員的關注。在德州要滿18歲才能合法結婚，於是診所把這個情況上報給兒童福利機構。官員在進行調查時，那位非洲裔母親雪莉珮頓(Cherry Payton)說她們是信仰希伯來以色列人教(Hebrew Israelites)，在這種信仰中女孩可以很年輕就嫁人，而且她的女兒也同意結婚，因此是合法的婚姻關係。

號稱與13歲少女是夫妻的男子，是非洲裔的史蒂芬卡提(Steven Carty)，那年他47歲。他在2018年受審時遭陪審團判決重度性侵 兒童(aggravated sexual assault of a child)罪名成立，他已被判處22年的監禁。福遍縣官員在調查中，並沒有找到卡提和13歲少女的結婚證書。另外，在那之前珮頓已經對自己的女兒性侵，但她在接受調查時辯稱當時她們所信仰的另一種宗教中，那也是慣例的行為。在診所人員發現不當作為之前，女孩可能已和卡提過了一年的夫妻生活。

執法單位指出，即使因為宗教信仰理由提前結婚，也至少要達到16歲，因此珮頓和卡提所做的，不管如何辯解都是犯法的行為。珮頓的審判庭於今春開始，4月29日那天陪審團判決珮頓連續對幼齡兒童性侵(continuous sexual abuse of a young child)罪名成立，執法單位是在母親節 之前特別宣布了消息。執法單位指出，珮頓除了沒有給自己的孩子提供保護之外，還強迫女孩跟成年人經常性交，這不是盡責母親應該做的事。