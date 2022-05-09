芝劫匪無法無天 搶手機逼問密碼竟向受害者頭部開槍

持槍搶匪(紅圈右)搶走23歲的伊爾利(紅圈左)手機，逼問密碼同時還向受害者開了三槍。(youtube影片截圖)

芝加哥 暴力搶劫與劫車案件氾濫，嚴重影響公眾生活，尤其芝警局公布一段影片顯示，一名23歲男子伊爾利(Dakotah Earley)日前於芝市高價住宅密集的林肯公園區(Lincoln Park)，遭兩嫌當街搶劫同時殘忍向受害者連開三槍，引起全民共憤，芝城 第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)痛批「這些無法無天的行為必須制止」。

影片來源：youtube/ABC 7 Chicago

霍普金斯表示，沒有任何社區能對這種罪刑免疫，不論市民或警察、市府都務必團結，並拿出有效行動或計畫阻止犯罪份子橫行芝城。

這段林肯公園區路邊監視器所拍下的影片影片顯示，6日清晨3時左右，一輛白色轎車在韋恩街(Wayne St.)及韋伯斯特街(Webster St.)路口停下，其中一名搶匪躲在街口等待受害者出現。

影片顯示，伊爾利走在人行道快靠近嫌犯處，搶匪現身用槍指著他，要求交出財物、手機 與密碼，伊爾利試圖反抗，但嫌犯隨即向被害者開了多槍，其中背部中了兩槍，頭部也中一槍。

住在附近的目擊者說，第一名行兇者當場還向已經中槍躺在地上痛苦掙扎的受害人要求說出手機密碼，當伊爾利困難說出密碼後，搶匪又朝受害者頭部開了一槍，然後駕車逃逸，這名目擊者立即跑出去查看傷者情形並報警，目擊者說，連續三聲槍響，驚醒了附近多個鄰居。

就在該宗持槍搶劫案件發生的幾分鐘前，距離案發現場幾條街處，一名德堡大學學生也遭持槍搶劫，還好幸運未受傷，霍普金斯說，這兩起搶案應為同夥人所為。

霍普金斯說，顯然歹徒在清晨3時在附近來回開車尋找目標下手，可見是「有計畫的作案」，根據警方指出，嫌犯作案時所駕車輛，當天稍後已經在芝加哥西區找到，初步確認該車為失竊車輛。

霍普金斯表示，芝加哥市已經陷入犯罪無法無天的境地，「全芝城無一社區能夠倖免，因為這些案件隨時、隨地都在發生，這對居民來說非常可怕，一定必須制止」。

伊爾利目前仍在加護病房與死神搏鬥，其弟弟說，伊爾利六個月前才從亞特蘭大搬到芝加哥，熱愛烹飪的他最近才剛從廚藝學校畢業，然後在大芝加哥食品倉庫找到了工作。