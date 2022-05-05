女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

德州 一名骨董經紀商在舊貨店找到一尊大理石雕像，經過四年的驗證，發現那是耶穌誕生前後的羅馬石刻，這項藝術品已開始在聖安東尼奧博物館 展出。

蘿菈楊(Laura Young)原本是公務員，但她對藝術品有興趣，後來自己開了骨董店。2018年她到Goodwill舊貨店尋寶，看到一尊有破損的大理石雕像，她直覺認為它大有來頭，於是照標價34.99元買下，讓店員幫她把這52磅重的石像搬到車後座，她用安全帶把它綁好以後，還拍了照片留存。

過去幾年中，她和奧斯汀德州大學的學者以及拍賣商多次研討，最後蘇士比的一名藝術鑑定商宣告那是羅馬時期的石刻，刻成的時間應該是公元前一世紀到耶穌誕生後一世紀之間。聖安東尼奧博物館的羅馬藝術品專家林立麥考派因(Lynley McAlpine)指出，這應該是瑟斯圖龐培(Sextus Pompey)的雕像，他一生的志向是要給父親報仇。

在凱撒朱立厄斯(Julius Caesar)統領羅馬公議會時，瑟斯圖的父親原本是凱薩朱立厄斯的盟友，兩人反目後雙方進行內戰，瑟斯圖的父親戰敗後逃往埃及，後來可能是被凱薩或其盟友所派的刺客暗殺。

瑟斯圖一心要報殺父之仇，並且與接續凱薩朱立厄斯大權的馬克安東尼(Marc Antony)和凱薩奧古斯都(Caesar Augustus，他就是創建羅馬帝國的凱薩大帝)為敵，最後瑟斯圖被處死。這尊雕像面帶愁容，應該是反對羅馬獨裁掌政者的人僱人刻出的，當時如果被掌權者發現，這可能是誅九族的滔天大罪。

這座雕像在二戰末期從德國 消失，70多年來毫無音訊，一直到被蘿菈楊找到，她猜測是被派到德國作戰的德州美軍偷帶回國的。她與德國政府聯繫後，這尊雕像將歸還給德國，但會在聖安東尼奧博物館(San Antonio museum)展覽到2023年5月。