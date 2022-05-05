芝市長官宣 賭場競標百利勝出 臨時賭場明年營業

百利賭場將在位於市中心的Medinah Temple開設臨時賭場。(Medinah Temple官網截圖)

芝加哥 市市長萊特福特5日宣布，她與市議會賭場委員會從三個賭場競標方案中，都選擇了百利(Bally's)作為芝首個賭場，位於芝加哥河西區的這座賭場，預計在2023年在市區先推出臨時據點營業，全新永久賭場可望2026年開幕。

百利公司董事會主席金秀(Soo Kim)表示，感謝萊特福特與其團隊的選擇，他說，芝加哥是一個獨特且充滿活力的城市，值得成為世界級的娛樂目的地，他期待與市長及所有人密切合作，推動當地經濟、支持當地勞動力，並創造財富。

百利賭場將投資 17億興建賭場項目，其中還會包括一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、河濱步道、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身 房等，此外，也會推出六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。

該賭場預計設置3400台老虎機及170張賭桌，百利公司說，該項目每年可增加3000多個建築工作崗位，及3000個賭場永久職位。

市府也列出選擇百利的主要原因，包括該方案在簽約時將先繳交4000萬元的預付款，此後每年還會交付400萬元，百利也是競標的三家賭場中，承諾提出最起碼資本的最高金額者；該賭場並承諾將把六成的工作機會優先留給少數族裔。

此外，百利通過一項眾籌計畫提供了有關股權的獨特方案，包括允許小額投資者可以通過無追索權債務(non-recourse debt)，來提高投資的槓桿率，且當地小餐館與企業均可在賭場創造商機。

百利也將買下芝加哥論壇報印刷中心的所有土地，且相關利用規畫也承諾會諮詢社區意見。

在百利賭場興建時間，市區的Medinah Temple(600 N. Wabash)將作為臨時賭場，評估委員會稱，此舉可協助市區商家儘速從疫情中恢復。

在宣布得標賭場後，接下來必須由市議會表決通過，然後再送至伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)並獲得同意，取得博弈委員會支持後，百利即可於2023年開始臨時賭場營運，至於位於論壇報印刷廠的永久賭場，則將在2026年完工開幕。