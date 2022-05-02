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營造商惡意毀約卻合法 買家迫無奈加價或眼看愛屋泡湯

編譯組／綜合報導
德州近來出現合法卻惡意毀約的購屋申訴。(Unsplash/Brett Jordan)
德州近來出現合法卻惡意毀約的購屋申訴。(Unsplash/Brett Jordan)

休士頓商業信譽局（BBB）近來收到不少惡意毀約的申訴，特別是針對Colina Homes此一營建商。KHOU電視台深入調查後發現，Colina Homes雖然一切合法，但卻有誤導購屋者的嫌疑，商業信譽局建議買屋者最好請律師看過，並先與業者商討更改合約內容。

其中多數的爭議發生在，屋主與Colina Homes簽訂合約後，業者卻不斷以「施工延期」、「原料延期」、「天候延期」等等藉口，不斷推遲交屋期限，最後還乾脆要屋主加價，不然就不交屋。某些屋主不願認賠，卻在合約生效後隔天，赫然發現Colina Homes又把原屋上架兜售，還比原價高了4萬多元。

KHOU的法律顧問研究後發現，魔鬼就藏在細節裡，合約當中以小字列出的條款中，夾帶著不利買方的條款，如果不注意，就會給了Colina Homes合法取消合約的藉口。包括Colina Homes在內的無良業者，往往夾帶買方取消合約的條款，例如原料短缺、價格上漲或賣方不可空因素導致的損失，都能讓建商合法取消合約。

因此，商業信譽局收到的申訴，與KHOU調查的案件，Colina Homes在法律上都站得住腳，因為他們的確發函通知買屋人，建案面臨「原料天價飆漲」、「建地遭到空前干擾」等等。律師Anthony Laporte指出，Colina Homes 的消費者都面臨類似的問題，90%的人選擇認賠了事，只想取得他們想要的房屋。

Anthony Laporte說，這種無良合約屢屢得逞的原因，就在於原本的價格低到非常誘人，消費者以為撿到天大便宜，但是沒想到合約裡卻有附加條款，最後Colina Homes要不是以市價賣出，就是比市價還高，簽了約的消費者根本無力招架。

例子之一是Valerie Mukoro，她原本以為終於能在休士頓東南區買到第一間房。但是簽完約後，才是惡夢的開始，因為交屋期將屆，但Colina Homes卻這個來不及、那個無法完工，最後要她多付9000元。Valerie Mukoro雖然有一周的考慮期，但Colina Homes卻提前解約，之後漲了1萬7000元再放到市場賣。

另一名賣屋者Simon Nockels的狀況也差不多，先是這個、哪個，所以Colina Homes無法開工，但到最後，要他們多付2萬元才能開工。只不過，隔天Colina Homes就主動取消合約，再隔天就又把建案貼上網，足足加了4萬3000元。

休士頓

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