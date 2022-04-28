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30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

編譯組／綜合報導
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

聯準會（Fed）升息後，30年期房貸的年利率已經突破5%，德州房價近年來步步高升，導致許多原本想買屋的人開始停看聽。這時候還想買屋的人，房貸仲介建議，不妨考慮另類房貸（或替代房貸），類似40年期房貸或是浮動利率房貸（ARM），也許能暫時減緩購屋壓力。

來自Amerifirst Home Loans的房貸仲介Damion Hughes指出，40年房貸的好處之一是，每個月攤還的款項變少，以25萬元計算，每個月少個150至200元不等，不過那麼長期的放款，目前只有少數放款者敢承貸。

但是從20或30年期延長成40年期的缺點是，總利息會變很多。以4%年利貸款22萬5000元計算，30年級每個月攤還1074元，總利息為16萬1706元；40年期每月攤還940元，總利息卻增為22萬6373元。

浮動利率房貸則比較適合短期持有的人。根據統計，美國人持有一間房屋的平均時間是七年，因此採取五年、七年或十年為第一段計息期的浮動利率房貸，對於不打算住一輩子的人來說，較為合算。

浮動利率房貸的第一期，利息通常較低，到第二期之後才會隨著市場利率調整，依聯準會的公告，未來繼續升息的機會很高，因此Damion Hughes說，對於大概只住個五至七年的人來說，浮動利率房貸可以減少居住期間的房貸月付額。

另外，Damion Hughes指出，還有不少人選擇100%貸款的退伍軍人房貸（VA loan）或聯邦農業部貸款（USDA home loan），因為完全不必準備頭期款，所以手頭不寬但符合資格者不妨考慮。

利率 貸款 聯準會

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