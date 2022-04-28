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芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追慘遭碾死

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
27歲的華女鄭海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)
27歲的華女鄭海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

27歲的華女鄭海華(Haihua Cheng，音譯)疑因遭遇家暴，日前從芝城華埠開車企圖逃離，其31歲的丈夫谷提耶瑞茲(John Gutierrez)緊追不放且攀上車頂，最終在90/94號州際公路華埠交流道附近摔下，隨後被鄭海華所開休旅車碾斃，鄭因此面臨魯莽殺人與瞞報死亡事故兩項指控。

伊州助理檢察官莫菲(James Murphy)27日在法庭上表示，這對夫婦24日下午開著一輛日產Rogue休旅車到華埠看醫生，正當谷提耶瑞茲下車去付路邊停車費時，鄭海華立即跳到駕駛座，谷提耶瑞茲發現後，一度想要打開車門但未成功，就在其妻開走車輛時，他緊急爬上車頂。

莫菲描述，鄭海華隨即將車子開上華埠舍麥路的高速公路交流道，然後沿著90號丹萊恩高速路往南行駛，谷提耶瑞茲仍然緊抓車頂，並持續猛擊休旅車，跟在該輛休旅車後方的目擊者表示，該車一度減速到幾乎停車，這時谷提耶瑞茲從車頂爬下，再度試圖打開車門，這時該輛車又開始加速離開，仍然抓著車子不放的谷提耶瑞茲因此摔倒。

莫菲說，受害者的頭部、頸部，隨後被鄭海華所開車子的後輪碾過，但鄭海華仍繼續將車子往前開，沒有報警也沒有停車，傷者經送醫後宣布死亡。

事故發生後，鄭海華開車回到華埠，並將車子停在停車場，隨後打電話給一名友人，討論了她丈夫對她施以家庭暴力的情形，接著她與朋友一起去芝加哥警局報案，但因其居住地在橡樹森林市(Oak Park)，警察請她轉往橡市舉報，鄭海華到橡市警局完成了報案，檢察官說，但鄭在報案時，並沒有提及她開車將谷提耶瑞茲碾過。

伊州警察廳接獲相關報案後，於25日下午將鄭海華逮捕拘留。

鄭海華律師王軍在法庭上告訴法官麥卡席(Kelly McCarthy)，他的當事人在事件發生時，正試圖逃脫丈夫的綁架，她開車離開華埠時，看不到汽車後部的區域，也不知道自己從他身上碾過，且後來她還打電話給谷提耶瑞茲。

王軍說，鄭海華沒有犯罪前科，對社區沒有危害，她所有的親戚都在中國，鄭海華本身是一名美甲師，只能支付最低限度的保釋金。

麥卡席沒有在法庭上對該案發表評論，但裁決鄭的保釋金為十萬元，麥卡席還提到，如果最終鄭海華被釋放，將不會允許她再開車，全案將在5月17日再次開庭。

華埠 休旅 警察

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