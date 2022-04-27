神秘致命兒童肝炎 伊州出現3例 1童已換肝

伊利諾州衛生廳26日表示，該廳正在調查三起可能與腺病毒(adenovirus)有關的罕見兒童嚴重肝炎潛在病例，其中兩名病童在芝加哥，另一病例則在伊州西部，三患者年齡均不到十歲。示意圖。(Photo by Marcelo Leal on Unsplash)

伊利諾州衛生廳26日表示，該廳正在調查三起可能與腺病毒(adenovirus)有關的罕見兒童嚴重肝炎潛在病例，其中兩名病童在芝加哥 ，另一病例則在伊州 西部，三患者年齡均不到十歲。

伊州衛生官員說，其中一名疑似病例已經導致了肝臟移植，衛生廳官員要求醫院、醫師留意症狀，並即時報告其他任何來源不明的兒童肝炎可能病例。

Advocate醫療中心官員證實，該院一名四歲患者正在接受調查是否感染這類新的病毒，該名病童幾周前因為嚴重肝炎入院，該醫院說，這名病童的肝指數高達3000左右。

在此之前，聯邦疾病防治中心(CDC)已經發布在阿拉巴馬州出現了九個病例、北卡也有兩例的警報，患者年齡在一到六歲，芝加哥露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)的傳染病專家譚提娜(Tina Tan，音譯)說，這種疾病令人擔憂的是發生在健康正常的兒童身上。

譚提娜表示，家長不需要恐慌，但鼓勵父母留意孩子是否出現疑似症狀，包括：類流感病徵、發燒、噁心或嘔吐、食慾降低、全身不舒服、腹部疼痛或不適、腹瀉，或是尿液顏色深及黃疸等，就要特別提高警覺。

她也提到，「可能孩子會不想讓你摸他們的肚子，或者一直在哭」，如果有這些情形時，應該帶去看醫生。

此病例近來在全球多個國家出現，根據世界衛生組織(WHO)稱，近幾周已經在11個國家的近170名兒童中發現了這種未知的嚴重肝炎病毒株，目前至少有一名兒童死於這種「神秘疾病」。

根據報導，英國 衛生安全局(UK Health Security Agency)臨床與新興傳染病事務主任錢德(Meera Chand)表示，蘇格蘭的前5例於3月31日由臨床醫生發現，他們看到一些不尋常的東西。

錢德在歐洲臨床微生物學和傳染病大會的緊急報告中提到，這些兒童並未感染先期五種已知肝炎病毒中的任何一種。世衛組織在最新消息中提到「自那以後，英國共報告114例該病例」。