我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人現恐慌 那指大跌近4% 滑落800點

加州12萬多磅碎牛肉疑感染大腸桿菌 緊急召回

德州這家公司徵才 四處吃喝玩樂免費 還給薪酬+按摩

編譯組／綜合報導
FAVOR餐飲快遞公司徵求「首席塔可官」免費吃喝四處跑。(FAVOR臉書)
FAVOR餐飲快遞公司徵求「首席塔可官」免費吃喝四處跑。(FAVOR臉書)

德州的餐飲快遞公司FAVOR公開徵求「首席塔可官」(The Chief Taco Officer)，這份臨時職位暑假期間除了可以賺到一萬元之外，周遊德州各縣的吃、住、交通全由公司負擔，還包括免費按摩享受等的好康。

休士頓的NBC第2台26日(周二)報導，總部在德州的Favor Delivery餐飲快遞公司在今年暑假期間將聘僱一名首席塔可官，這是很適合學生在暑假中打工的好職位，不但頭銜響亮，還可以遍遊德州享受各地的塔可(taco)，每天發布新的照片訊息炫耀，所有的餐飲、旅館和交通費用都由公司支付，並有一萬元的支薪。另外，暑期工作結束後這位贏家還能得到一年的免費送餐服務，公司還贈給量身訂做的制式服裝。

這份工作是針對放暑假的大學生而設計的，長途旅行有時很枯燥，得到這份工作的人還可以在各地享受按摩(massage)和瑜珈課(yoga class)來調養身心。目前德州的官方美食(state food)是辣豆肉醬(chili)，但很多州民認為以塔可在德州風行的情況來看，應該把塔可作為德州官方美食才對。要改換官方美食，要由州議會提案通過才行。

塔可是墨西哥原住民發明的主食，在西班牙人來到墨西哥之前就已經是最普遍的食物，它主要由三個部分組成：托提亞餅(tortilla)是用玉米粉或麵粉製成，餡料(filling)可以是各種肉類、海鮮、起司、豆醬、蔬菜，醬汁包括瀟灑醬(salsa)、鱷梨醬(guacamole)、酸鮮奶油(sour cream)等等。把餡料放在托提亞餅上澆上醬汁，用手把餅摺起就吃，連刀叉都不用，而且每個人都可以發揮創意，製作出千變萬化的塔可。

有意應徵這個高調職位的人，應該盡快上FAVOR網站填出申請表，如果獲聘必將成為終身難忘的好體驗。

德州 美食 墨西哥

上一則

投資德州之前再想想 最大都會休士頓住房愈來愈難負擔

延伸閱讀

投資德州之前再想想 最大都會休士頓住房愈來愈難負擔

投資德州之前再想想 最大都會休士頓住房愈來愈難負擔
劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾
德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州

德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州
川普被爆發救災款「大小眼」川普：48州要客氣地拜託我

川普被爆發救災款「大小眼」川普：48州要客氣地拜託我
5/7地方選舉提前投票開跑 2減稅案受關注

5/7地方選舉提前投票開跑 2減稅案受關注
馬斯克買推特 總部將從加州遷德州？

馬斯克買推特 總部將從加州遷德州？

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
老婦人車被劫後，搶匪隨即發生車禍。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)

居家安裝室內監控鏡頭 小心家人影像駭客看光光

2022-04-19 17:55

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便
退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝