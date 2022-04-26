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投資德州之前再想想 最大都會休士頓住房愈來愈難負擔

編譯組／綜合報導
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)

休士頓住房愈來愈難負擔。根據萊斯大學（Rice University）金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）近期發布的研究指出，過去23個月，休士頓地區獨立屋平均價格，從30萬9975元上漲至41萬923元，增加32.5%。出租房屋的平均租金，也從每月1675元增加至2075元，成長23.8%。

ABC 13電視台報導，對一些人說，這意味著愈來愈無法負擔購屋或租屋，甚至面臨遭驅逐命運。這也表明，該地區經濟適用房(affordable housing)，已不那麽負擔得起。

擁有30多年房地產經濟蘇拉特（Tim Surratt）說，他的買家有能力購屋，他們花更多錢，在需求巨大且庫存很少的市場上購屋。

「這情況發生在每個價格點」蘇拉特說，「房價低於30萬元的房屋愈來愈難找到，除非去更遠的地方，才可能有負擔得起住房。」

金德城市研究所主任傅爾頓（Bill Fulton）說，對很多人來說，住房變得愈來愈難以負擔，有些人勉強度日，需要租屋。「新冠肺炎疫情肯定加劇此一問題，但經濟適用房在此之前，已經是個問題。」

「在颶風哈維（Harvey）期間，大量出租房被淘汰，如今競爭更加激烈，人們開始支付更多房租，超出他們承受力」傅爾頓說。

住在休士頓第五區（Fifth Ward）的史蒂文森（Joetta Stevenson），其是休士頓居民團體，公平住房和社區權利聯盟（Fair Housing and Neighborhood Rights）成員之一。

她說，「若你在哈維期間已遇到麻煩，你會一次又一次的遭遇問題。」

同樣也是公平住房和社區權利聯盟成員的蘭德爾（Ruth Randle），靠每月800元生活。今年68歲的她，只能找一份額外工作勉強糊口。

休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）稱，目前有8000到2萬人在等候名單上，他們都在尋求幫助，希望有關當局協助尋找各種經濟適用房。

該機構執行長諾斯（David Northern）告訴ABC 13，「從疫情中走出來，許多家庭收入不足，租金也上揚。願意將經濟適用房出租給人們的房東並不多，我們需和當地民選官員合作解決此問題。」

致力低收入住房的非營利組織倡導者Julia Orduna說，在最低收入階層中，每100個家庭，只有19套可負擔房產。「負擔能力一直是個問題，尤其是休士頓」。

休士頓 低收入 租金

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