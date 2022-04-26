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劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

編譯組／綜合報導
老婦人車被劫後，搶匪隨即發生車禍。(KHOU電視台)
老婦人車被劫後，搶匪隨即發生車禍。(KHOU電視台)

聖安東尼奧72歲祖母在加油站遭人劫車(carjacking)，被歹徒揍得鼻青臉腫，歹徒把車開走以後不久就撞車身亡，許多網友嘲笑這個壞蛋遭到「現世報」。

聖安東尼奧的WCAX3電視台報導，72歲的雪琳赫南德茲(Shirlene Hernandez)4月12日那天去蜆殼加油站(Shell gas station)，她下車要進便利商店買一罐無糖可口可樂，正朝店門走去時一名男子抓住她的手臂要搶她的鑰匙，她不肯放手被歹徒在臉上打了好幾拳，鑰匙終於被歹徒搶去。這時有三名男子出手想阻攔劫車人，但那名歹徒還是掙脫，把車開走了。

那些好心人幫雪琳打電話報警，但不久之後警方又接到另一宗報案，附近一條公路上發生大車禍，雖然只有一輛車涉案，但那輛車完全撞毀。警察到場處理時發現駕駛人已死在車中，車牌號碼與雪琳所報的失竊車一樣。雪琳聽到消息以後相當震驚，她雖然被歹徒痛揍，但她並不希望他這樣慘死。警方到目前還未公布劫車者的身分，要等法醫做完驗屍報告。

雪琳還在上班，好讓自己和丈夫能過比較好的日子，但上班需要車子，而他們沒有錢買車。好心的朋友在籌款網站GoFundMe上給她開了一個帳戶，希望能籌到5000元讓她買一輛二手車，許多網友同情她的遭遇，捐款很快就超過3萬元，她現在不但可以買一輛新車，還有多餘的錢可以做其他用途，真可謂大難不死、必有後福。

劫車歪風在美國各地大起，德州各大城市劫車事件也層出不窮，3月27日那天哈里斯縣(Harris)北區一間加油站，兩名歹徒頭戴滑雪面罩、手持AK47衝鋒槍劫車，因為車主不肯立即就範，遭歹徒用槍托重擊臉部，造成骨裂的傷害，最後車子還是被劫走了。

老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

加油站 可口可樂 警察

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