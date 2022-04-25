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犯罪終結者全美名聲高 但德州報密者獲賞金比率極低

編譯組／綜合報導
犯罪終結者德州各分會似風評不佳。(德州犯罪終結者)
犯罪終結者德州各分會似風評不佳。(德州犯罪終結者)

「犯罪終結者」(Crime Stoppers)名稱在全美響叮噹，但最近爆出的內幕指出，實際用來獎賞破案報密者的獎金極少，大部分的錢是用來付薪資、差旅費、宴會等，德州各地犯罪終結者分會的主任職位是閒閒的好差事。

西方有句名言：「最高的自由帶來最高的腐敗」，任何國家、宗教組織、社會團體的領導人如果不受監管，到了可以任意而行的時候，必會產生極大的弊端。大約50年前犯罪終結者成立的時候，給秘密提供破案線索的人匿名發獎金，破案時並且大作宣傳，讓這個組織成為聲譽極佳的團體。如今罪犯被法院判處罰金時，部分金額會撥給犯罪終結者，社會民眾也捐款贊助。

但這個組織的財務狀況極不透明，「慈善航海家」(Charity Navigator)是一個全國性的非營利機構，專門審查慈善機構的營運狀況給予評分。慈善航海家最近發布的資訊指出，德州西部的米德蘭犯罪終結者(Midland Crime Stoppers)2020年的支出一共是14萬5000元，其中包括該分會主任的薪水以及6萬元的廣告、辦公室租金、宴會(banquet)、出差旅行等費用，實際發給報密者的錢只有6000元，也就是不到5%。

米德蘭分會的主任安姬瓦倫茲瑞拉(Angie Valenzuela)指出，維持該組織需要許多經費，她堅持沒有營運不當的地方。「北德州犯罪委員會」(North Texas Crime Commission)旗下有達拉斯犯罪終結者，該組織被慈善航海家給了0分的評分，因為錢主要都用在人員的薪資和享樂上。

犯罪終結者得到許多德州高官的支持，譬如2018年聖塔菲高中(Santa Fe High School)槍擊案發生後，艾伯特州長呼籲該組織進入校園，讓學生舉報可能會發生的槍擊案，德州各地的政府官員與執法人員喜歡到犯罪終結者的會議上現身，替自己的政治前途鋪路。慈善航海家指出，這個組織已經失去原本的目標，民眾如果要捐錢，應該捐給比較透明的慈善組織。

德州 槍擊 租金

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