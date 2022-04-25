天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

連續兩、三天的氣候和暖，推升了芝加哥槍擊 事件，芝加哥警局數據顯示，到24日午夜為止的周末，至少有41人遭槍擊，其中七人死亡，另有一人重傷，這也是今年以來最嚴重的周末槍擊傷亡紀錄。

芝加哥警局局長布朗上周才對於該市兇殺與槍擊案件的下降表示令人鼓舞，緊接著周末就迎來創2022年新高的槍擊案件數。

統計指出，從22日傍晚6時到24日午夜11時59分為止，多達41人中槍，年齡從16到65歲不等。

2021年芝城寫下25年來的最高兇殺死亡紀錄後，芝市長萊特福特在今年年初宣稱2022年是「成敗之年」，她並宣布將有效打擊犯罪與槍擊，然而剛過周末的槍擊與死亡人數，無疑為芝加哥的治安又埋下隱憂。

上周末的槍擊案最嚴重的一件，發生在23日晚間7時30分左右，兩名分別為42歲、48歲的男子，於南邊英格伍德(Englewood)區的西加菲爾德大道(West Garfield Ave.)1900號附近中槍身亡，。該槍擊案中還有兩人中槍受傷送醫。

幾小時後，一名20多歲的男子在芝加哥最熱鬧河北區(River North)的West Hubbard St.100號附近，中了好幾槍，經緊急送醫仍未脫離險境。

23日晚間7時25分左右，一名16歲男孩在華埠 旁的皮爾森區(Pilsen)西25街2400號附近遭槍擊，幸而送醫急救後傷勢穩定。

依照往年趨勢，只要芝加哥的氣溫升高，治安就會更糟，例如去年7月4日國慶節連假，芝加哥多達85人中槍，還有19人死亡。

今年到4月17日為止，芝加哥市已經有622件槍擊案，還有157件謀殺案，與去年同期相比，槍擊案提高了15%，，兇殺案則減少了10%。

此外，芝加哥千禧公園附近，23日晚間9時左右，出現大批群眾聚集鬧事，芝警局表示，事前已經掌握信息，因此得以最短時間配置足夠警力前往現場處理，最終逮捕了八名青少年與兩名成人，並向九名青少年開出違反宵禁通知單，芝警局說，該起事件中，還查獲一把手槍與一把仿製槍。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)主席愛德華(Michael Edwards)說，市區還是非常安全的，個別事件不能代表芝加哥市中心的整體狀況。