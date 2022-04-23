燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

中國人活動中心董事長彭梅（右二）代表僑民發問，左二為中華人民共和國駐美國大使館公使銜參贊兼總領事鍾瑞明、右一為中心執行長楊德清、左一為簽證組李雪。（記者封昌明╱攝影）

中國大陸駐美官員日前走訪休士頓 ，並向當地僑民說明，如何使用「中國領事」手機App 軟體申辦證照。這是當地總領館關閉之後，僑民期待獲得的服務。

中國駐休士頓總領事館於2020年7月24日閉館，休士頓中國人活動中心日前(4月20日)歡迎中華人民共和國駐美國大使館公使銜參贊兼總領事鍾瑞明、僑保組連淑鈺、簽證組李雪等一行至該中心訪問。中國人活動中心董事長彭梅、現任執行長楊德清、繼任執行長方一川及部分董事和執委接待。

彭梅及楊德清引導鍾瑞明等一行，參觀中心內的靳寶善圖書館，前董事長陳珂向鍾瑞明介紹靳寶善圖書館成立的始末，前董事長張亦勤、中心執委兼夕陽紅俱樂部部長梁揚燕、副執行長卿梅、董事楊寶華、副執行長張經坤、執委鄧潤京等人陪同參觀。

鍾瑞明等一行21日在中國人活動中心活動大廳，為早已擠滿現場的僑民們解說各項領務須注意事項，簽證組李雪詳細為僑民們介紹日前已正式啟用「中國領事」手機App軟體，讓在美國的中國公民以更加便捷方式，辦理養老金資格認證、領事認證查驗等服務，「旅行證」、「應急旅行證」等功能也可在App中申辦。

每位申請人只能選擇向一家使領館提交辦理資料，不可向同一使領館或不同使領館重複提交，並需自行確保個人填寫信息準確，慎重選擇擬提交辦理的使領館；而對於有特殊緊急需求的人員，仍可通過使領館原有的諮詢郵箱或者電話聯繫申辦有關服務。

「中國領事」App軟件可通過蘋果、騰訊、小米、華為等應用商店下載。通過該軟體，民眾可選擇辦理護照旅行證、應急旅行證、養老金資格、領事認證查驗等服務。

很多僑民關心休士頓總領事館何時能恢復，鍾瑞明表示，這得看中美關係的未來的發展而定，他們目前沒有任何消息，如果有一定會儘速通知大家，但對各項攸關民眾的證照、認證等業務他們仍然會積極為僑民服務，務求「動態清零」，讓民眾申領的所有業務都能在15天內完成。