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拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡警長辦公室每次至少有12名執法人員到華埠巡邏。(康恩提供)
庫克郡警長辦公室每次至少有12名執法人員到華埠巡邏。(康恩提供)

為有效打擊中國城持續惡化的犯罪，芝加哥第九警分局、庫克郡警長辦公室(Cook County Sheriff Office)、負責警民溝通的「警局協調專員組」(DCOs)，以及熱心居民組成的「華埠治安互助隊」，19日宣布聯手推出「華埠計畫」(Chinatown Initiative)，即起合作巡邏華埠並強化警民合作。

華埠劫車案件過去一年暴增五倍，許多民眾對於社區治安感到恐慌與擔憂，有鑑於此，庫克郡警長辦公室犯罪策略專家康恩(Roe Conn)、九分局警官沃爾塔(John Verta)、DCO部門警官康寶(Michael Campbell)與互助會的林國銘、Steven Tan共同宣布了最新的改善華埠治安計畫。

康恩說，庫克郡警長辦公室加入華埠巡邏，提高執法人員於社區能見度，並協助民眾報案的服務，已經在華埠試行三周，他表示，該辦公室每周至少一次派出至少12位警員到華埠巡邏，此外，也會定期將庫克郡警長辦公室大型車開到華埠廣場前作為臨時辦公室，接受民眾報案或協助解決任何治安相關疑問。

康恩也特別提到，受限於職責區分，警長辦公室執法人員主要是協助芝警局作業，無法執行追緝或逮捕歹徒，但會第一時間報警，並與警局密切合作。

康恩表示，目前巡邏範圍北至18街、南到26街、西到運河街(Canal St.)，東到永活街(Wentworth St.)，他說，由於每次出現的警員多達數十位，不清楚情況的居民、商家，曾一度以為華埠發生什麼恐怖事件，他也趁此機會重申，警長辦公室單純就是到華埠協助社區改善治安，並幫助九分局找出劫車、搶劫等暴力案件的犯罪模式。

沃爾塔說，目前九分局每天安排了多輛警車在華埠巡邏，包括DCO部門的警車一輛兩名警察，下午到晚間10時還有兩部警車四位警查來回巡邏，晚間到凌晨也有另一輛警車兩名警察負責華埠巡邏。

他也提到，九分局現有七名會說中英雙語的警察，他們也輪流會到華埠執勤。

沃爾塔感謝「華埠治安互助隊」過去幾年來，專業且即時提供警局案件信息，例如去年年底華埠71歲老翁謝煥新在興氏小學遭槍殺的案件，就是互助隊透過監視攝影馬上提供犯案車輛牌照號碼，才使警察很快在附近高速公路逮捕兇嫌。

沃爾塔、康寶與互助隊代表均表示，庫克郡警長辦公室執法人員的加入華埠巡邏，將明顯增加警力在華埠出現的頻率，可望達到對歹徒的嚇阻作用，進而減少犯罪。

庫克郡警長辦公室康恩說，該辦公室執法人員至少每周會到華埠巡邏一次。(特派員黃惠玲...
庫克郡警長辦公室康恩說，該辦公室執法人員至少每周會到華埠巡邏一次。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡警長流動辦公室每周至少會開到華埠廣場一次，協助民眾報案。(鄭金光提供)
庫克郡警長流動辦公室每周至少會開到華埠廣場一次，協助民眾報案。(鄭金光提供)
庫克郡警官康恩(前排由左至右)、九分局警官沃爾塔、DCO警官康寶、華埠治安互助隊...
庫克郡警官康恩(前排由左至右)、九分局警官沃爾塔、DCO警官康寶、華埠治安互助隊Steven Tan。(特派員黃惠玲／攝影)
警民合作協巡華埠。(特派員黃惠玲／攝影)
警民合作協巡華埠。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡警長辦公室每次至少有12名執法人員到華埠巡邏。(康恩提供)
庫克郡警長辦公室每次至少有12名執法人員到華埠巡邏。(康恩提供)

華埠 庫克 警察

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