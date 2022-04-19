芝2機場與公車捷運 仍須強制戴口罩

芝公車、捷運、電車以及兩大機場，仍將繼續執行口罩令。(特派員黃惠玲／攝影)

佛羅里達州聯邦法官18日以運輸超過聯邦疾病防治中心(CDC)權限為由，推翻搭飛機與其他公共運輸的全國口罩 令，多家航空業者隨即陸續宣布解除國內班機口罩令，不過，芝加哥 運輸局(CTA)、電車系統Metra與航管局表示，搭乘芝城捷運、公車及電車，與到芝城機場 的民眾，仍須強制戴上口罩。

Metra與CTA表示，目前是否繼續要求戴口罩仍在評估情況，結果出爐前不會取消口罩令。

運輸口罩令是美國最引人注目的口罩規定之一，許多學校和司法機關已允許類似口罩令在過期後取消，但CDC為因應Omicron亞變異株BA.2病例快速攀升，上周宣布將原定18日廢止的商務航班等運輸口罩令，延長至少到5月3日。

佛州中區聯邦地區法院法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)在59頁的裁決書中指出，CDC提出口罩令時並未適當說明理由，也未依循適當決策程序，唯一補救辦法就是全國廢止這條規定。

包括聯合航空、美國航空、達美航空、阿拉斯加航空都先後宣布放寬了口罩令，負責機場安檢等任務的聯邦運輸安全局(TSA)，在佛州法院的新命令公布後，也宣布不再執行強制口罩令。

負責監管芝加哥中途機場、歐海爾國際機場的芝加哥航管局(Chicago Department of Aviation)表示，兩機場將繼續遵照與執行聯邦、州與地方衛生部門的疫情指導方針，這也意味著兩大機場仍須戴上口罩。

乘務員工協會對新的口罩令鬆綁決定表示，希望大家保持耐心與冷靜。

大都會通勤火車系統Amtrak則從即日起解除口罩規定；網約車優步(Uber)將口罩令改為彈性措施，不過，假使乘客坐在副駕座則必須戴上口罩；大芝加哥公車系統Pace仍將維持口罩令。

德堡大學航空學教授施維特曼(Joe Schwieterman)說，大家想要的是恢復正常，要的是政策的確定性，從某種程度來說，未來好幾周的過渡期，對公眾來說多少會有情緒反應。