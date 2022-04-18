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房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

編譯組／綜合報導
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

德州房價飆漲讓購屋人駐足，現有屋主欣喜之餘面臨產業稅大增，住屋估價通知(property tax appraisal notice)已開始寄出，許多收到的州民被增幅嚇一大跳，房地產經紀人呼籲屋主向官府抗爭(protest)。

聖安東尼奧房底產經紀人瑪莎瓦立克(Martha Valiquette)日前收到本年的住屋估價單，她的自住屋估價上漲了11萬元，代表年底繳房子的產業稅時荷包會遭殃。她指出，住屋估價每年都會提高，但從來沒有像今年這樣嚇人，她做房地產生意懂得法規，她已經提出抗爭。

瑪莎的情況是德州屋主的普遍問題，休士頓地區新成交房屋的平均價格今年首度超過40萬元，聖安東尼奧則首度突破30萬元。北德州房地產經紀人錢德勒克勞奇(Chandler Crouch)指出，他每年都向官府抗爭，過去一年中也替2萬2000名客戶提出抗爭，90%的抗爭都得到或多或少的折扣，因此他呼籲每位屋主都提出抗爭，反正不爭白不爭，最壞的結果就是沒有得到任何減免。

錢德勒指出，要抗爭的第一個步驟，就是把住屋估價通知反面的資訊填妥，寄回給估價局(appraisal district)，表格上的兩個選項框框都要打勾，代表你是對「市場價格抗爭」(market value protest)和「不平等抗爭」(unequal protest)都作挑戰。估價局收到以後，會通知你聽證會的日期，這時就要開始做功課，把住家附近地區面積、格局、外觀類似的房屋的近期成交價找出，把價格最低的一些印出來，帶到聽證會上作為證據，讓估價局降低你住屋的估價。

錢德勒指出，最簡便的方法是去找當地的房地產經紀人，稍微付一點費用，他們會替你做各項手續，替你省掉許多時間，也避免因出錯而少得減免額。

房地產 德州 休士頓

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