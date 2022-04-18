買家下個標的物? 德州造鎮首批750棟獨立屋 明夏上市

德州新布蘭福市的梅菲爾造鎮開發計畫，動土儀式。（Mayfair官網臉書）

隨著德州 人口成級數增長，德州正進行一項造鎮計劃，第一波住宅於明夏上市。位於聖安東尼奧東北方新布蘭福市（New Branufels）正式進行一項名為梅菲爾（Mayfair）開發計畫。4月12日於該地區動工，預計這項6000個住宅單位的開發計畫，將在15年內逐年完成。

休士頓紀事報報導，總部位於新布蘭福市，負責梅菲爾開發的SouthStar Communities開發商資深副總裁米爾斯（Chip Mills）說，「我們在美國南部創建社區超過25年，沒什麼比在自家後院工作更好的。」

他並表示，開發計畫會保護自然美景，考慮周圍環境影響，替大家創造新的住房與就業 機會。

這個6000個住宅單位開發計畫，包括獨立屋、複合式住宅(duplexes）、聯排房屋（Townhouse）和多單位住宅（multi-family units），共開發1888畝土地。

梅菲爾計畫，還包括70畝商業開發區，120畝混合用圖空間，和超過300畝公園空地。該社區將有兩所新小學、一所中學和一所高中，隸屬卡梅爾獨立學區 （Comal ISD）。

這項開發計畫將連接I-35高速公路東西側，並在Watson Lane和Kohlenberg間新重建的I-35地下通道連接起來。該計畫也將通過一個水資源改善區，提供公用設施，該區將替近1900畝最先進基礎設去提供部分資金。

今年3月28日，新布蘭福市議會批准梅菲爾計畫第一階段，包括1532套住房、一所學校、一個娛樂中心和99畝公園。

根據新布蘭福經濟和社區發展，2020年該市開始與開發商談判一項協議，包括該市如何進行開發，城市如何審查批准等。

根據新聞稿，750套大小不一的獨立屋，已與地區和國家建築商簽訂合約，部分房屋預計2023年夏季上市。

該市市長布羅克曼（Rusty Brockman）說，SouthStar團隊與市府和新布蘭福公用事業公司合作18個月，舉辦多次公聽會，確保社區考慮到梅菲爾開發計畫。他說，「我們致力於展示梅菲爾，將其作為該地區明智開發典範。」