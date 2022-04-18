芝華人廚師遭劫昏迷 公眾懼出門 熱心者捐5000破案獎金

華埠劫車不斷，讓居民陷入恐慌，參與17日遊行者呼籲政府與司法部門解決公眾安全危機。(特派員黃惠玲／攝影)

「芝加哥 人現在出門就害怕，彷彿像在戰區」，住在芝城西北區的寇科納提(Frank Coconate)有感於治安嚴重惡化，17日在華埠 宣布捐出5000元，作為61歲華人廚師雷振述(Jin Yue Lew)遭搶劫毆打案的破案獎金，他說，希望此舉號召芝加哥市民不分族裔、團結一致，共同要求政府及有關單位，必須盡快解決公眾恐懼安危的問題。

積極參與爭取華裔 權益的醫師鄭金光在活動中表示，根據家人告知，6日午夜受到攻擊的雷振述，到17日中午都還昏迷不醒。

鄭金光說，他在橋港區開診所長達30年，然而近一兩年該區的搶劫、劫車、謀殺案明顯惡化，然而卻遲遲不見相關機構提出有效強化社區安全的解決方案，他也宣讀了幾天前，雷振述兒子對父親遭搶並被毆打重傷丟在路邊的聲明。

雷的家人說，芝加哥居民已經生活在擔心遭到劫車的恐懼好一陣子，然而匪徒得寸進尺，不僅搶走受害人財物，更對其施暴，「這種情況必須停止」，家人呼籲市府及司法部門，必須加強執法，讓涉案者受到應有的處罰。

寇科納提說，他與當天活動的另一位發起人蒙提斯(Raul Montes，來自皮爾森社區)，雖然都不是華埠或橋港區居民，但在聽到雷振述的案子時，都非常憤怒與震驚，「雷振述沒有做錯任何事，不應該受到這種遭遇」，他也提到，不僅是華埠，現在整個芝加哥都陷入治安危機，他疾呼公眾踴躍提供線索，將不法份子擒拿到案。

瑞柏市華裔議員梁保羅也到場與會，正在角逐伊州州眾議員的他表示，民眾的基本生活安全，必須受到保障。

與會者接著從雷振述遭搶的25街夾普林斯頓街口，一路遊行到去年12月在華埠興氏小學前遭無辜槍殺的華翁謝煥興案發點，藉此喚起社區與市府等有關單位重視華埠安全。

雷振述是在6日晚間11時許，開車從另一個兒子Richard雷住的南環區公寓離開後失蹤，8日凌晨1時許家人報警協尋，兩個兒子Alford雷與Richard雷也同時在社交媒體刊登了尋人啟事。

根據芝加哥第九警分局的報案紀錄，清潔人員是在7日清晨，於25街夾普林斯頓街附近街道，發現躺在地上不醒人事的雷振述，當時受害者頭部都是血。雖經報警送醫，但由於傷者頭部重創，且無任何証件，一度無法確認身分，之後剛好雷家於醫院工作友人通知，才使家人前往確認傷者就是雷振述，已經接受兩次腦部手術的傷者，目前仍未清醒。