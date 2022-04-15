德州房價愈來愈不親民 休士頓均價首破40萬元大關

休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

休士頓 房地產經紀人協會（HAR）最新統計發現，2022年3月房屋平均售價來到41萬923元，高於二月的均價39萬5871元，正式突破40萬元大關。同時，房市總值的月增幅也達到11.4%。

協會主席Jennifer Wauhob與Gary Greene指出，休士頓房市已經進入前所未見的狀態，買屋的人暴增，賣屋的人惜售，加上萬物皆漲與房貸利息攀高。協會的報告也顯示，正如美國其他地方一樣，休士頓房市的競爭越來越激烈，因為新冠疫情讓大家都想搬到更宜居的地方。

2022年3月，休士頓獨棟屋的成交數量年增4.1%，銷售總額年增 15.7%。此外，待售天數由46天縮短到38天。唯一變動不大的是市場供給，只比2月的夠賣1.2個月，增加至1.3個月。

但是相對的，房價 越來越貴。超過100萬元的房屋成交數比去年同期增加了16%，100萬元至50萬元的房屋成交數年增36.1%， 49萬9000元至25萬元的成交量年增24%。然而，24萬9000元至15萬元的成交量年減36.9%，14萬9999元至10萬元的成交量年減31.3%。

高漲的房價也拉抬租金 ，多口之戶租金年增18.3%，平均租金則年增6.7%達2075元。