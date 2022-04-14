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墨西哥貨車卡邊關 令通膨雪上加霜

編譯組／綜合報導
墨西哥貨車卡邊關，令通膨雪上加霜。(Unsplash/Eduardo Soares)
墨西哥貨車卡邊關，令通膨雪上加霜。(Unsplash/Eduardo Soares)

在通貨膨脹暴漲之際，從墨西哥進入美國的貨運卡車又被艾伯特州長的檢查令堵住，成為供應鏈新生的問題，德州各地的食物銀行(food banks)擔憂將會出現物資嚴重匱乏的危機。

艾斯卡蘭提(Juan Escalante)不久前因為居留卡(residency card)沒有更新被解雇，一家五口的生計頓成問題，他到處找機會打零工，太太在有空的時候開優步(Uber)，兩人每月的收入只有1300元，付房租以後所剩無幾。他們申請食物券(food stamps)和政府給婦女、嬰兒和兒童的補助，但他表示，到了超市一看，過去100元可以買到的東西，現在常常要花120元以上。為了能有足夠的食物餵養一家人，他每周兩次上食物銀行領吃的東西。

艾伯特州長以打擊偷渡為名所出的奇招，包括動用國民兵抓偷渡客、把偷渡客用巴士載到首都和其他州丟包，而剛實施的入境貨卡檢查把從墨西哥進來的運糧食卡車堵住，以至於與艾伯特同一黨派的農業廳長米勒(Sid Miller)於11日(周一)也發出怨言，指出艾伯特此舉只會讓糧食價格更貴，造成美國人民與德州州民的飢餓與荷包損失。

「餵養德州」(Feeding Texas)是德州最大的抗飢餓非營利組織(anti-hunger nonprofit organization)，它與21個連鎖食物銀行合作，讓貧困州民有足夠的食物可吃。該組織執行長柯爾(Celia Cole)指出，他們的物資和資金主要來自美國農業部USDA和私人捐款，疫情發生以後私人捐款已經減少，現在因為通膨暴升，民眾捐款濟助的意願又降了一級，因為自己用的錢都已感到無力支付，因此食物銀行現在面對的財政困境更窘迫。

偷渡客 德州 墨西哥

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