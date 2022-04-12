我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍擊案13人傷 至少7人中彈 多位華人

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

居住在芝加哥橋港區的一名61歲華男，6日晚間11時許開車失蹤，家人心急如焚，沒想到三天後終於找到人時，這名原本身體健康的華男，因頭部遭到嚴重毆打，躺在加護病房至今仍未清醒，芝加哥第九警分局表示，初步研判受害人遭遇暴力搶劫、劫車，事發時被打昏在華埠街頭，清晨才由街道清掃人員發現送醫。

受害的61歲華男雷振述(Jin Yue Lew)，之前在一家郊區十分受到歡迎的中餐館擔任廚師，許多人因此都稱他為「雷師傅」，熟識的友人聽到雷振述遇劫重傷的消息，都十分震驚，「華埠的治安真的太差了」。

第九警分局的報案紀錄顯示，雷振述最後一次出現，是6日晚間11時左右，他到過南環區一棟公寓訪問親友，之後一直沒有回到位於47街與波斯街的橋港區住家，苦尋不找雷振述的親人，除了在社交媒體刊登尋人啟事，希望公眾協尋外，也在8日凌晨1時許報警。

警方9日接獲醫院通報，有一名身分不詳的亞裔男子住在該醫院的加護病房，頭部遭到嚴重毆打，判斷為外力導致因此通報警方，警局接獲信息後，立即在午夜趕往醫院，初步了解後推斷該名男子應為失蹤多日的雷振述，因此通知家人前往指認。

雷振述兒子到醫院後，確認躺在加護病房不醒人事的就是他失蹤的父親。醫院也告知家人，由於雷振述傷勢嚴重，醫院已對其進行了好幾次腦部手術。親友稱，到11日晚間為止，雷振述都還未清醒。

第九警分局表示，雷振述是在7日清晨，被芝加哥市街道清掃人員發現倒臥在華埠25街夾普林斯頓街(Princeton St.)路口，當時他已不醒人事，清潔人員立即叫了救護車將其送醫。

根據醫院與發現雷振述清潔人員提供的訊息，雷振述的頭部傷勢，明顯為遭到外力毆打造成，警局表示，由於雷振述當天所駕駛的2008年份Lexus休旅車失去蹤影，推斷受害人遇到搶劫、劫車，可能因此本能反抗而遭到痛毆，目前警方仍在調查該案，且受害者還未清醒，所以無法完全確認案情，警局也呼籲民眾踴躍提供線索。

失蹤的雷振述7日清晨倒臥在25街夾普林斯頓街口，被清潔人員發現後送醫。(goog...
失蹤的雷振述7日清晨倒臥在25街夾普林斯頓街口，被清潔人員發現後送醫。(google map)

華埠 華男 芝加哥

上一則

TJ高中招生案 最高法院或將受理

延伸閱讀

華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

1871洛杉磯華埠大屠殺 血淚斑斑

1871洛杉磯華埠大屠殺 血淚斑斑
芝加哥前25區區長蘇禮仕收賄 聯邦提出控罪

芝加哥前25區區長蘇禮仕收賄 聯邦提出控罪
華埠捷運站搶案頻傳 芝警局發警告

華埠捷運站搶案頻傳 芝警局發警告
紐約華埠新監獄擬開工 社區示威 怒斥亞當斯「騙子」

紐約華埠新監獄擬開工 社區示威 怒斥亞當斯「騙子」
美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝

美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材

上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材
玄彬孫藝真高清婚禮照曝光 粉絲讚嘆美到超越偶像劇

玄彬孫藝真高清婚禮照曝光 粉絲讚嘆美到超越偶像劇
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注