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自行墮胎婦女撤銷烏龍罪名 法界:檢察處恐遭冤獄求償

編譯組／綜合報導
自行墮胎女子何瑞拉被捕後無罪獲釋。(Starr County 縣警局)
自行墮胎女子何瑞拉被捕後無罪獲釋。(Starr County 縣警局)

德州南部邊境的斯塔縣(Starr County )，地方檢察官給一名自己做墮胎的女子冠上謀殺罪名，並將她逮捕入獄，三天之後卻又宣布撤銷罪名，這宗烏龍案勢必讓這名女子可獲高額賠償。

州議會通過嚴格墮胎法並由艾伯特州長簽署生效後，保守派的地方官員似乎覺得嚴厲打擊墮胎有強大靠山支撐，絕對不會有後顧之憂。根據德州論壇報的消息，斯塔縣女子何瑞拉(Lizelle Herrera)在1月自己做墮胎後出現問題，她上醫院求診，醫院依法向斯塔縣警局報案。地區檢察官拉米瑞茲(Gocha Allen Ramirez)組成大陪審團(grand jury)，聽證後陪審團日前對何瑞拉提出謀殺(murder)控罪。

縣警局於7日(周四)將何瑞拉逮捕入獄，保釋金訂為50萬元。何瑞拉的親人於9日(周六)繳了保釋金，她得以返家候審。孰料拉米瑞茲檢察官於10日(周日)宣布，詳細審查德州的法律後，檢察官辦公室發現州法規定：懷孕婦女不但不可因墮胎而被控謀殺罪名，也不能被控其他較輕的罪名。

這樁烏龍案顯示出執法單位在當今的保守風潮中強欲加罪的傾向，麥凱倫市(McAllen)的觀察家報(The Monitor)首先報導了何瑞拉被控謀殺入獄的消息，立即引發全國注目，法律專家給斯塔縣地區檢察官點醒，凸顯出檢警單位「執法卻不知法」的窘態。奧斯汀德州大學法學教授瑟珀(Elizabeth Sepper)指出，州法自始就規定不能對墮胎婦女提控，如今執法單位搞出這樁烏龍，必然讓何瑞拉有足夠的理由提出「冤獄」的民事賠償訴訟，檢察官辦公室輕率執法的方式，勢將讓府庫受到相當的損失。

墮胎 檢察官 德州

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