我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人老夫妻騎電動車鬧市區被撞 1死1傷

全美亞裔人口1990萬 10年增35% 專家：亞裔一詞太膚泛

德州女墮胎 違反心跳法遭謀殺罪起訴 檢撤告：她未犯罪

編譯林梅婕／綜合10日電
抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)
抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)

德州26歲女子麗茲兒‧赫瑞拉(Lizelle Herrera)在上個月30日自行墮胎遭到舉報，7日遭大陪審團判定違法該州墮胎禁令遭到起訴，並以謀殺罪逮捕，引發抗議者聚集在監獄外抗爭；斯塔郡(Starr County)地區檢察官拉米雷斯(Gocha Allen Ramirez)10日宣布撤銷謀殺罪指控，並在聲明中強調赫瑞拉「並未涉及犯罪行為」。

「我很清楚，這起事件引發的指控已經對赫瑞拉女士和她的家人造成傷害。」拉米雷斯表示：「如果忽視這項事實，我們的目光就太過短淺，因為這起事件顯然充滿爭議，但根據德州法律和所有事實，赫瑞拉並沒有涉及犯罪行為。」

「德州心跳法」(Texas Heartbeat Act)於去年9月1日生效，堪稱美國最嚴格的禁墮胎法，赫瑞拉正是被控違反心跳法而被起訴。

德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)9日一早，在斯塔郡地方監獄外發起抗爭活動，呼籲當局釋放赫瑞拉，該組織創辦人岡薩雷斯(Rockie Gonzale)表示：「根據指控，她是在醫院流產，但醫護人員卻走漏風聲，還向警方舉報。」

該組織也聲稱，赫瑞拉案目前仍在初步調查的階段，有很多細節還有待公布，同時也批評心跳法案，岡薩雷斯說：「我們所知道的是，將孕婦的選擇或懷孕失敗的結果視為犯罪行為，是剝奪人民對身體的自主權，而這正是德州政府所做的事。」

按照心跳法案，只要能偵測到胎兒心跳、一般是六周的時間，無論是強暴或亂倫的受害者，都不得進行墮胎；並允許民眾檢舉協助或執行墮胎的醫護人員，檢舉者可獲得1萬元獎金。

該法上路以來雖然飽受批評，至今卻也沒有任何訴訟成功推翻法案，在可見的未來恐怕只有繼續實施；根據德州衛生與公共服務委員會(Texas Health and Human Services Commission)2月公布的統計，新法上路第一個月，德州全境的墮胎率就下降六成。

抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)
抗議者在德州斯塔郡監獄外面聲援麗茲兒‧赫瑞拉。(路透)

德州 墮胎 心跳法案

上一則

愛阿華周末槍案 夜店派對至少2死10傷

延伸閱讀

首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見

首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
阻無證客 德州州長施鐵腕 增加軍事行動 邊界攔檢車輛河邊設鐵網

阻無證客 德州州長施鐵腕 增加軍事行動 邊界攔檢車輛河邊設鐵網
奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署

奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署
首購族搶進 德州房市熱翻天

首購族搶進 德州房市熱翻天
肯塔基州 墮胎從20周縮至15周 郵寄墮胎藥物也將嚴限

肯塔基州 墮胎從20周縮至15周 郵寄墮胎藥物也將嚴限

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針