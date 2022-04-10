愛阿華周末槍案 夜店派對至少2死10傷

美國愛阿華（Iowa）錫達拉皮茲市（Cedar Rapids）10日發生一起槍擊 事件，造成兩人死亡、十人受傷。這是該市過去十年來傷亡最嚴重的槍擊案。

當地警方稱，槍擊發生在10日凌晨1時27分，地點在錫達拉皮茲市內一家夜店。案發時，有附近巡邏的警察 聽到槍響立即進入現場，他們與隨後抵達的辦案人員一起，確認了一名男性和一名女性遇害，另發現十人受不同程度槍傷。

錫達拉皮茲市警察局局長韋恩·傑曼在當天下午舉行的記者會上說，目前所有傷者都在醫院接受治療，他們中至少有一人傷勢危及生命。警方尚未確定嫌疑人身份，但初步判斷槍手可能不止一人，且在案發後逃離了現場。

據當地KCRG電視台報道，案發時，這家位於錫達拉皮茲市中心的夜店正在舉辦90年代主題派對，店內聚集了超過100人參加活動。案發後，警察出於安全考慮對現場進行了疏散，嫌疑人可能是借機混入人群逃脫。

美國全國廣播公司說，這起案件仍在調查過程中，當地警方為了不影響調查，對涉案人員身分未透露更多細節，但表示嫌疑人可能針對的是確定目標，且已下手造成了傷害。警方認為，嫌疑人對普通公眾的安全不會帶來進一步威脅。

錫達拉皮茲市位於愛阿華首府得梅因市（Des Moines）東北約160公里處，是該州第二大城市，人口13.7萬。此案發生前，該市過去十年僅有兩起造成四人及以上受傷或死亡的大規模槍擊事件在錄。