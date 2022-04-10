華府包場播「時代革命」 蕭美琴邀美官員共賞挺香港

台駐美代表處9日在華府近郊影城包場放映紀錄片「時代革命」，台駐美代表蕭美琴（左）邀請美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（右）共同觀賞。（中央社）

台駐美代表處9日包場放映「時代革命」，駐美代表蕭美琴邀美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯共賞，展現台美齊力挺港精神。蕭美琴說，見證香港 經歷的同時，台灣人也反思如何捍衛自身民主。

台駐美代表處今天選在華府 近郊影城包場放映記錄港人爭取民主自由歷程的「時代革命」，包括藍鶯（Ingrid Larson）、數位美國議員助理、旅美中國民運人士王丹、華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）董事長胡兌昀、民主進步黨駐美代表處主任彭光理等人都出席觀影。

蕭美琴致詞時表示，「時代革命」去年獲得台灣影壇最高榮譽金馬獎肯定，得到最佳紀錄片殊榮；今年2月在台上映後，成為台灣影史最賣座紀錄片，駐美代表處很高興有機會把影片與美國友人分享。

蕭美琴說：「相信我們在觀賞港人經歷，看到他們持續為維繫基本權利與自由努力的同時，也會檢視台灣、中國與世界各地情況，思考未來方向及如何維繫捍衛自身民主。」

藍鶯放映前受訪表示，很榮幸獲邀觀影，聽說紀錄片非常感動人心，許多觀眾散場時都情緒難以恢復。她說，期待透過紀錄片了解更多香港當地狀況。

王丹觀賞後向中央社記者表示，他很感謝蕭美琴舉辦包場活動，讓更多台灣人，包括像他這樣的人，能透過紀錄片再次重溫香港當年抗爭歷史。他認為這是人類史上非常寶貴一段歷史，展現一個人或群體，為了追求自由願意付出多大的努力與代價。

王丹說，香港與台灣唇齒相依，香港今天的處境應該讓台灣人更加警惕，更努力去捍衛自身民主與自由，「否則的話很可能下一個中共 的目標就從香港轉移到台灣」。

王丹也期許全世界，包括台灣人，能給香港人更多關注，不要因為時間流逝，忘記他們如影片描述所付出的種種。