華府市長包瑟確診 將居家辦公 遵守隔離指南

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)7日通過推特宣布自己確診新冠病毒,她表示本周出現「過敏症狀」,6日在家自測結果為陽性,而後做了核酸(PCR)檢測 確認確診;包瑟表示家人目前都沒有感染,檢測都為陰性,她在短期內也會居家辦公,遵守隔離指南。

Friends - Yesterday, I tested positive for COVID. After experiencing allergy symptoms this week, I took an at-home test yesterday and a PCR test confirmed the positive result.