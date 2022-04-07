華府市長包瑟確診 將居家辦公 遵守隔離指南

華府市長包瑟。(美聯社)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)7日通過推特宣布自己確診新冠病毒，她表示本周出現「過敏症狀」，6日在家自測結果為陽性，而後做了核酸(PCR)檢測 確認確診；包瑟表示家人目前都沒有感染，檢測都為陰性，她在短期內也會居家辦公，遵守隔離指南。

Friends - Yesterday, I tested positive for COVID. After experiencing allergy symptoms this week, I took an at-home test yesterday and a PCR test confirmed the positive result. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) April 7, 2022

近日華府多名官員也相繼確診新冠，聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)7日確診，目前沒有症狀，此前也已完全接種新冠疫苗和補強針，她6日曾未戴口罩 出席了一場白宮的活動。

聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)6日均宣布確診，這些官員上周六出席了華府年度烤架俱樂部晚宴(Gridiron Club Dinner)，此活動是華府記者和政治領袖的傳統年度聚會，過去兩年因新冠疫情停辦，今年恢復，與會者被要求出示新冠疫苗接種證明，但無需接受新冠檢測，活動上許多人沒有戴口罩。

該俱樂部主席狄法蘭克(Tom DeFrank)表示該俱樂部有14名成員在參加活動後確診，他們當晚分坐在三桌；聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、卡斯特羅(Joaquin Castro)、克拉克(Katherine Clark)、皮特斯(Scott Peters)，以及副總統賀錦麗的聯絡室主任西蒙斯(Jamal Simmons)等人也都確診。