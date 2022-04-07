我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子攀爬布魯克林大橋 尖峰期交通陷入停頓

美外交操作再下一城 聯合國大會暫停俄人權理事會資格

華府市長包瑟確診 將居家辦公 遵守隔離指南

記者張筠／華盛頓報導
華府市長包瑟。(美聯社)
華府市長包瑟。(美聯社)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)7日通過推特宣布自己確診新冠病毒，她表示本周出現「過敏症狀」，6日在家自測結果為陽性，而後做了核酸(PCR)檢測確認確診；包瑟表示家人目前都沒有感染，檢測都為陰性，她在短期內也會居家辦公，遵守隔離指南。

近日華府多名官員也相繼確診新冠，聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)7日確診，目前沒有症狀，此前也已完全接種新冠疫苗和補強針，她6日曾未戴口罩出席了一場白宮的活動。

聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)6日均宣布確診，這些官員上周六出席了華府年度烤架俱樂部晚宴(Gridiron Club Dinner)，此活動是華府記者和政治領袖的傳統年度聚會，過去兩年因新冠疫情停辦，今年恢復，與會者被要求出示新冠疫苗接種證明，但無需接受新冠檢測，活動上許多人沒有戴口罩。

該俱樂部主席狄法蘭克(Tom DeFrank)表示該俱樂部有14名成員在參加活動後確診，他們當晚分坐在三桌；聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、卡斯特羅(Joaquin Castro)、克拉克(Katherine Clark)、皮特斯(Scott Peters)，以及副總統賀錦麗的聯絡室主任西蒙斯(Jamal Simmons)等人也都確診。

華府 檢測 口罩

上一則

華府斥資3000萬 明年增聘347警察 將給新人2萬元簽約獎金

延伸閱讀

聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪

聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪
華府斥資3000萬 明年增聘347警察 將給新人2萬元簽約獎金

華府斥資3000萬 明年增聘347警察 將給新人2萬元簽約獎金
航天博物館北維中心 中文導覽免費參觀

航天博物館北維中心 中文導覽免費參觀

聯邦眾議員謝安達打完3針仍確診 幸屬輕症

聯邦眾議員謝安達打完3針仍確診 幸屬輕症
州長：900輛巴士 送非法移民到華府

州長：900輛巴士 送非法移民到華府
全美最健康城市 華府排第十

全美最健康城市 華府排第十

熱門新聞

密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

全美最健康城市 華府排第十

2022-04-06 02:15

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人