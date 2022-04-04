海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

奧斯汀文化地圖（Culture Map Austin）報導，儘管價格上漲且庫存稀少，德州 炙手可熱的房產市場，如今吸引愈來愈多首購族。

根據Texas Realtors發布一分最新報告顯示，自2020年7月至2021年6月，德州房地產 呈現爆炸式增長，首購族比例也跟著增加。

根據2022年德州購屋者和賣方報告，這一年期間，32%德州購屋者為首購族。這一數字比2019年7月至2020年6月的統計結果，增加1%。

在該州首購族中，49%是已婚夫婦，13%是未婚夫婦，19%為單身女性，16%為單身男性，3%為其他。

德州首購族年齡中位數為30歲，收入中位數為8萬2500元。2020年至2021年，典型年紀47歲的購屋者中，收入中位數為10萬5000元。

在購屋過程中，超過一半德州買家表示，找到適合房源是最困難的部分，在火熱的德州房地產市場中，此情況並不令人意外。

根據該報告，自2020年7月至2021年6月，德州上市的房源平均僅在市場上停留兩周，是前一年的一半時間。這對德州賣家來說是好消息，他們出售的房子很快就賣出。平均來說，他們售出的價格，比購買價格高出8萬元。