這些車牌身價 比車還貴

德州農工大學「12THMAN」車牌11萬5000元，創下德州最貴價格。(FOX26)

美國汽車管理協會（American Association of Motor Vehicle Administrators）表示，全美有970萬片個性化車牌，其中一些價值數千元，甚至數百萬元，比一輛車還貴。

FOX 26電視台報導，車牌收藏家與賣家默德基（Michael Modecki）舉著一片加州 車牌，上面寫著「CASH」，他說「CASH這個字，可把這塊鋁製車牌變成金子。」

是的，這塊車牌要價200萬元。莫德基說「我們認為這是合理的價格」他說「一名加州司機要求他在其網站ThePlateBroker.com上出售這塊車牌。」

包括德州 與加州等一些州，允許將車牌合法轉讓給新的車主。

根據美國紀錄，德拉瓦州（Delaware）一片上面寫著「11」數字的車牌，售價67萬5000元。這些獨特的數字、字母或短語，讓這些車牌變得珍貴與高價。

此外，德州一片車牌上寫著「RARE」，去年以2400元價格售出。德州官方特殊車牌供應商MyPlates.com執行長法拉爾（Steve Farar）說，這是非常獨特的，它是「RARE」，意味著「罕見」的車牌，也是德州車牌市場稀有車牌之一。

他說，在德州售出最貴的車牌是在2013年，是德州農工大學（Texas A&M）車牌，為「12THMAN」，「那塊車牌以11萬5000元售出。」第二名車牌為「HOUSTON」，以2萬5000元賣出，第三名車牌則以1萬500元價格售出。

許多人以收藏和投資 的角度買下這些車牌。莫德基說，「我正嘗試收集所有有疊字M的車牌，我有一片上面有三個M的車牌，與一片四個M的車牌」他另外還有一片加州車牌，上面是「MM」。

這還不是全部。莫德基在網站上掛出其MM車牌，售價超過2000萬元。

「人們會停下來跟我聊天，我也有許多客戶，付錢買這些車牌」他說。

阿布達比（Abu Dhabi）售價最高的車牌，車牌號是「1」，售價1430萬元。事實上在中東，稀有車牌往往比他們所屬的跑車要貴。

法拉爾說，在MyPlates.com一次拍賣中，德州車牌號「0001」的車牌，目前出價高達6000元，「0007」車牌出價3600元。