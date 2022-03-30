房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

辛苦攢了好幾年的錢，終於可以買房脫離無殼族，然而卻在繳交首付(down payment)過程中遭詐一空，是努力擠身為有房族者的噩夢，不過很不幸的，根據聯邦數據，「房地產 電匯欺詐」是目前美國增長最快的詐騙 方式之一，芝城一名受害者憤恨難平的說，惡劣的詐騙方式，讓她瞬間損失了四萬多元首付款，購屋夢也因此落空。

卡爾森(Jenna Carlson)說，她儲蓄多年，終於累積到可以購屋的首付款，2021年她看中了一座小房子，也透過仲介與屋主達成交意協議，「我非常興奮要帶著我的小狗，住進夢想之家」。

在交易過程中，卡爾森準備了兩成的房款約4萬2000元作為首付，她與房產仲介的律師助理通過電話，對方說，她會在下周把電匯指示發給卡爾森。

沒想到卡爾森卻在與律師助理通話的當天，就收到一封電子郵件，郵件指出卡爾森必須比預計時間更早將首付款匯出，該封電郵中，列出了明確的付款金額、新房子的地址以及她的貸款 文件，「我以為就是稍早通過電話的助理寄給我的無誤」。

卡爾森說，她接著還問了該郵件發件人一些問題，雙方一來一回共發了16封郵件，卡爾森最終接到了匯款指示，並前往銀行匯款。

「然而就在周一，我下班回家的路上接到律師助理來電詢問首付款的情況」，卡爾森隨即告知對方已經遵照其郵件指示匯出款項，結果律師助理十分訝異表示她根本沒有發郵件給卡爾森。

卡爾森立即檢查所收到的郵件地址，才發現發件人的電郵地址與律師助理相似，但多了兩個英文字，至此「我恍然大悟我被騙了，我的所有積蓄全沒了」。

FBI特別探員強森(Siobhan Johnson)說，房地產電匯詐騙是全美增長最快的網路詐騙之一，2018年到2020年間，此類詐騙提高了42％。

他表示，在很多情況下，騙子會利用他們竊取的信息，然後讓受害者誤以為他們是地產產權公司、地產仲介，接著以非常類似受害者熟悉的電郵通知付款。

強森指出，尤其是每年的購屋旺季3月到6月間，類似騙局尤其囂張，他提醒購屋者務必留意。