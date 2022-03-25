我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

編譯組／綜合報導
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

電話促銷是大家常碰到的困擾，德州一名財務顧問設法反擊電話營銷公司(telemarketers)，短短數月已經得到10萬元賠償，他現在把心得放上YouTube，德州因為法規比較寬鬆讓消費者容易反擊成功。

電話營銷公司要做成生意，必須推銷大眾用得到的產品，譬如汽車保修計畫(car warranty)，客戶每月只要付一點錢，當車子出現重大問題時，包修計畫會支付絕大部分的修理費，接電話的人心動以後，公司就做成了一筆生意。問題是，當車子真的出問題時，公司就以各種理由推卸責任，如果顧客窮追不捨，公司就來個相應不理，令消費者氣結。

今年到目前為止，電話營銷公司已在德州打了9億1900萬通促銷電話，以德州3000萬人口來平均，每人等於被騷擾了28.9次。財務顧問丹格蘭(Dan Graham)經常接到促銷電話，去年有一天他氣得對一名促銷員破口大罵，掛了電話還餘氣未消，他的妻子跟他商量，兩人都覺得這樣既傷身體又壞了心情，應該改用比較正面的方式來應付。

從那時起丹格蘭對電話營銷公司提出50多宗小額賠償訴訟，一共已獲得10萬元賠償，只有三宗必須出庭，其他的都是庭外和解，每星期大約花四至十小時處理這方面的事，現在對程序駕輕就熟，他把心得公布在YouTube，可以用「CFO Dan」來搜尋。

聯邦政府有一個「全國不可打電話紀錄冊」(National Do Not Call Registry)，把自己登錄上這個資料庫以後，電話營銷公司打電話給你就是犯法的行為，會遭到懲處。接著，上網找一個電話錄音應用程式(call recording app)，譬如「Tape a Call」，這是最關鍵的部分，出庭時把錄音放給法官聽，對方就無可遁形。有些州要錄音必須先告知對方，但德州允許單方錄音，給反擊者提供了利器。

電話促銷公司通常不把真的公司名稱透露，丹格蘭會先假裝對產品有興趣，讓對方放下戒心，然後他要求對方把報價用電郵送過來，一旦有了對方的電郵地址，到時候公司就無法狡賴。所有在德州營業的公司，都可以在州務卿網站(Secretary of State website)找到，上面列有公司負責人，訴訟文件就是要發給這人。

州政府的網站selfhelp.efiletexas.gov可以讓你很容易的提出小額賠償訴訟(small Claims lawsuit)，被控的電話營銷公司接到訟狀以後，就會打電話跟提控的人索取詳情。丹格蘭指出，通常他把違法電話的日期、時間告知對方，並把電話錄音傳過去以後，公司就知道出庭必敗，會安排律師商議和解的細節與賠償金額。丹格蘭指出，那些律師都經歷過很多大場面，應付他們不容易，最好有家人、朋友陪伴支援，這樣可以得到更高的賠償。

德州 YouTube 汽車

上一則

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

延伸閱讀

「遺孀」盜領亡者社安金12年 移民德州老婦恐判刑驅逐

「遺孀」盜領亡者社安金12年 移民德州老婦恐判刑驅逐
烏克蘭養女赴波蘭晤難民姊 德州養父母籲政府准來美

烏克蘭養女赴波蘭晤難民姊 德州養父母籲政府准來美
龍捲風襲德州中部小鎮 居民慶幸還能活著

龍捲風襲德州中部小鎮 居民慶幸還能活著
德州鈕扣春季展 4/1開鑼

德州鈕扣春季展 4/1開鑼
德州3月通訊投票被拒達13% 不少人認為是「選票打壓」

德州3月通訊投票被拒達13% 不少人認為是「選票打壓」
德州乾旱未解 棉花期貨價創下逾10年新高

德州乾旱未解 棉花期貨價創下逾10年新高

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54

超人氣

更多 >
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元
烏軍收復馬卡里夫？原是大內宣…記者探查 仍砲擊不斷

烏軍收復馬卡里夫？原是大內宣…記者探查 仍砲擊不斷