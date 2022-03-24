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Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

編譯組／綜合報導
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

網路房地產經紀商Zillow去年10月宣布退出翻屋(house-flipping)市場後，把手頭大批德州物業迅速脫手，州政府房地產交易的資料指出，這些房屋多半被務業出租公司買走。

過去五個月，Zillow於聖安東尼奧所在的貝爾縣(Bexar County)脫手了300多棟獨棟住宅(single-family homes)，其中至少有172棟被務業出租公司買走，至少有136棟被個人買走。譬如在2月10日成交的那批51棟獨棟住宅，是被名叫SFR V TRANCHE 3 BORROWER LLC這家股份有限公司購得，公司地址與「進步居家」(Progress Residential)的企業地址一模一樣，這是一家專門出租獨棟住宅的公司。

進步居家公司在聖安東尼奧經營獨棟住宅出租的生意已有多年，因此房地產專家認為這些住宅會作為出租之用。這些務業出租公司背後的出資人，不是可以很容易的知道，但進步居家的總部設在亞歷桑那州，除了自己擁有的物業以外，也替其他業主進行招租與管理工作，公司號稱在全國29個都會區管理7萬多棟的獨棟住宅。

總部設於日本岡山(Okayama)的山崎公司(Yamasa Corp.)，從去年4月開始在聖安東尼奧購入出租物業，這家財團擁有的獨棟住宅也是交給進步居家經營。過去幾年投資人開始把大批資金投入全國各地的獨棟住宅，譬如根據約翰伯恩斯房地產顧問公司(John Burns Real Estate Consulting)的一份報告，去年美國成交的所有住屋中，有23%是被投資人買走的。

很多進軍聖安東尼奧房地產市場的投資公司，是外國或外州的企業，譬如加拿大的股票上市公司Tricon Residential從去年11月起，從Zillow手中在聖安東尼奧買進25棟房子；印第安那州的Crowne Property Acquisitions一次從Zillow買了20棟。

房地產 投資 德州

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