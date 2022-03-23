芝11區區長5成機率是亞裔 芝市長推遲公布繼任人選
芝加哥11區區長遴選委員會的四名成員，向市長萊特福特推舉了一亞裔及另一名非亞裔的兩名可能繼任區長人選，不過，萊特福特以「需要多一點時間考量」，將原定23日公布最終入選者的日期推遲。
前芝加哥11區區長唐信，因報稅造假罪成而在2月14日辭去區長職務，留下一年任期需由芝加哥市市長指派人選補缺，然而由於市長萊特福特日前表示需要多點時間考量，導致22日下午由11區區長甄選委員會主席哈里森(Michelle Harrison)召開的特別會議臨時取消，23日的議會也未見11區區長繼任名單宣布排入議程。
市長辦公室發言人對延遲宣布11區區長人選表示，萊特福特正致力尋找一名合格的候選人，因此還需要多一點時間來確保新的11區區長將是最佳代表，至於「一點時間」是多久？發言人則未做詳細解釋。
而根據本報可靠消息來源，市長最遲應會在本周宣布繼任的11區區長人選。
根據伊州法律規定，民代一旦被定罪，就沒有資格擔任公職，因此唐信也必須下台，然後由市長在60天內，指派新人接替區長職務，這也意味著，萊特福特需要在4月14日左右前確認繼任人選。
另方面，由於市議會下次會議日期為4月27日，此日期已經超過法定限制，因此萊特福特可能必須為了符合伊州法律，而在這之前召開特別會議。
芝市開放11區居民申請出任區長職務，最終有27人送交履歷，其中包括至少六名具華裔背景的申請人，至於11區究竟會不會出現第一位亞裔區長？萊特福特上個月於一場新聞發布會中曾提到，「很多人對於選出亞裔區長很關注」，不過，她完全沒有對此做出承諾，僅說，「會挑選出一個能為亞裔提供最佳社區服務的人選」。
萊特福特上周還表示，承諾在本周之前安排新區長，她說，11區居民有權知道誰將擔任他們的新區長，這樣大家可以安心回去工作，因此她表示會在本周公布人選並在議會舉行投票。
11區包括華人聚居的華埠、橋港區、阿默爾廣場區(Armour Square)，根據人口普查數據，該區亞裔人口高達42％，其中又以華人占最多數。
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