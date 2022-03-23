芝11區區長5成機率是亞裔 芝市長推遲公布繼任人選

芝加哥市市長萊特福特表示，她需要多一點時間考量11區區長人選。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 11區區長遴選委員會的四名成員，向市長萊特福特推舉了一亞裔 及另一名非亞裔的兩名可能繼任區長人選，不過，萊特福特以「需要多一點時間考量」，將原定23日公布最終入選者的日期推遲。

前芝加哥11區區長唐信，因報稅造假罪成而在2月14日辭去區長職務，留下一年任期需由芝加哥市市長指派人選補缺，然而由於市長萊特福特日前表示需要多點時間考量，導致22日下午由11區區長甄選委員會主席哈里森(Michelle Harrison)召開的特別會議臨時取消，23日的議會也未見11區區長繼任名單宣布排入議程。

市長辦公室發言人對延遲宣布11區區長人選表示，萊特福特正致力尋找一名合格的候選人，因此還需要多一點時間來確保新的11區區長將是最佳代表，至於「一點時間」是多久？發言人則未做詳細解釋。

而根據本報可靠消息來源，市長最遲應會在本周宣布繼任的11區區長人選。

根據伊州法律規定，民代一旦被定罪，就沒有資格擔任公職，因此唐信也必須下台，然後由市長在60天內，指派新人接替區長職務，這也意味著，萊特福特需要在4月14日左右前確認繼任人選。

另方面，由於市議會下次會議日期為4月27日，此日期已經超過法定限制，因此萊特福特可能必須為了符合伊州法律，而在這之前召開特別會議。

芝市開放11區居民申請出任區長職務，最終有27人送交履歷，其中包括至少六名具華裔背景的申請人，至於11區究竟會不會出現第一位亞裔區長？萊特福特上個月於一場新聞發布會中曾提到，「很多人對於選出亞裔區長很關注」，不過，她完全沒有對此做出承諾，僅說，「會挑選出一個能為亞裔提供最佳社區服務的人選」。

萊特福特上周還表示，承諾在本周之前安排新區長，她說，11區居民有權知道誰將擔任他們的新區長，這樣大家可以安心回去工作，因此她表示會在本周公布人選並在議會舉行投票。

11區包括華人 聚居的華埠、橋港區、阿默爾廣場區(Armour Square)，根據人口普查數據，該區亞裔人口高達42％，其中又以華人占最多數。