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移植皮膚治毒癮 芝大2華裔教授基因改造大突破

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝大神經生物學教授徐明。(徐明提供)
芝大神經生物學教授徐明。(徐明提供)

毒品成癮為美國長期以來最嚴重的社會問題之一，而一項由芝加哥大華裔科學家吳小陽(Xiaoyang Wu)、徐明(Ming Xu)領軍的最新研究，將之前一直被視為「無藥可醫」的吸食古柯鹼等毒品問題，帶來革命性的突破成果，該研究主要透過基因編輯，把含有特別成分的皮膚幹細胞移植到成癮患者身上，可有效防範吸毒致死且能避免成癮，而類似方法可望延伸到治療酒精、藥物濫用。

古柯鹼是毒品中最迫切需要解決的問題，聯邦官員稱，部分毒販甚至在鴉片中混入古柯鹼，促使吸毒者在不知不覺的情況下服用，導致更易上癮。

在芝大華裔科學家提出這次的最新研究前，毒品成癮幾乎可說是無法可治，因此該成果格外引起關注。

根據聯邦疾病防治中心CDC統計，過去八年，全美與古柯鹼相關的死亡人數大幅上升，且其中很多都是因為將古柯鹼與鴉片類藥物混合服用，而目前全美平均每年約有兩萬人死於使用古柯鹼。

芝加哥大學Ben May癌症研究中心副教授吳小陽22日接受本報電話訪問時說，他與芝大神經生物學教授徐明一起完成了研究，目前該療法已經成功運用在老鼠身上，預期明年開始進行人體研究。

吳小陽說，他們在研究過程中，發現人體血液中的某種酶，可以透過基因工程改造而降解古柯碱，將這種酶植入皮膚幹細胞，在經過皮膚移植回毒品成癮患者身上後，儘管使用大量的古柯鹼，受測老鼠也不至於因為吸毒過量死亡，而且不會成癮。

吳小陽、徐明的研究報告，發表在2019年的「自然-生物醫藥工程」期刊，為將此發明推向商業市場，兩人與目前正在芝大商學院攻讀企管碩士的麥爾斯(Ryan Meyers)，於芝大新創計畫下成立了AddGraft Therapeutics公司。

吳小陽解釋，比起身體其他部分，皮膚是最容易取得及移植的幹細胞，這也是他們選擇培養皮膚幹細胞的主要因素。他們在獲得患者皮膚幹細胞後，使用基因編輯工具CRISPR對其進行修飾，研究人員因此可引入能產生分子的基因，從中降低對於服用毒品或尋找毒品吸食的動機，接著，將編輯後的皮膚幹細胞重新植入患者體內，讓患者可以自動產生這些抗拒毒品的分子，他說，在臨床研究中，已證明可讓老鼠防止藥物成癮和過量服用。

他表示，這個過程，可以有效、安全為患者提供治療，「我們相信這種新方法可以作為患者的長期治療途徑」。

神經生物學與毒品成癮問題的專家徐明補充，類似的方式也可望運用在酗酒成癮，通過這種單一的轉基因皮膚移植來預防飲酒過度，未來將近一步運用到藥物濫用的治療。過去 25 年來一直專注於藥物濫用研究的徐明指出，他的實驗室以及該領域的許多實驗室研究結果，向來很少商業化以造福患者，他希望藉著這次的成果，能夠讓公眾從研究者的工作中受益。

芝大Ben May癌症研究中心副教授吳小陽。(吳小陽提供)
芝大Ben May癌症研究中心副教授吳小陽。(吳小陽提供)

毒品 華裔 哥大

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